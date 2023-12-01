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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский признал, что ВСУ сражаются со второй армией мира
Вообще-то первой. Ну да ладно.

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На протяжении полутора лет, и особенно после «успехов» ВСУ на Харьковском и Херсонском направлениях осенью прошлого года, когда ВС РФ, чтобы избежать окружения, вышли с занятых территорий и избежали военного поражения, в Киеве и поддакивающем ему Западе стали раскручивать сказку о том, что это украинская армия такая всемогущая, что «заставила бежать» вторую армию мира. Под это дело некоторые «эксперты», не понимающие ничего в военном деле, решили даже поставить под вопрос сам статус ВС РФ как второй армии мира, пошучивая про «вторую армию на Украине».

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Реальность, впрочем, рано или поздно должна была добить до сознания: ВС РФ не просто вторая армия в мире, а, по сути, единственная регулярная армия из числа вооружённых сил великих держав, имеющая сегодня реальный боевой опыт в условиях настоящего современного конфликта высокой интенсивности, что автоматически и неизбежно повышает её статус. И это мы ещё не затрагиваем тему работающих на полную мощность военных заводов, которые были в экстренном порядке переведены на «военные рельсы» после того как стало понятно, что договариваться на реалистичных условиях Запад Киеву не позволит.

И вот, так называемое контрнаступление ВСУ провалилось, Украина собирается переходить в глухую оборону, денег не хватает, оружия не хватает. На фоне происходящего издание Associated Press (AP) взяло интервью у президента Украины Владимира Зеленского, в рамках которого тот заявил, что конфликт с Россией переходит в новую фазу с приходом зимы.

Журналист AP поинтересовался у Зеленского его мнением касательно контрнаступления, которое, по сути, сначала забуксовало, потом провалилось и не приблизилось даже к плану минимум. По словам Зеленского, он удовлетворён тем фактом, что ВСУ не отступают, сражаясь со второй армией мира. В качестве противовеса украинский президент заявил, что не удовлетворён тем, что Украина теряет людей и не получила всех вооружений, которых хотела.

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Вдобавок Зеленский поделился своим страхом о том, что конфликт между Израилем и ХАМАС затмит боевые действия на Украине, тем самым сократив как политическое внимание Киеву, так и военную поддержку. В целом весьма забавно наблюдать за сменой риторики. Год назад, когда Киев имел сильнейшую переговорную позицию, но в пылу гонора отказавшись её использовать, президент Украины «пел» совсем по-другому. Как вы понимаете, с течением времени и по мере продвижения ВС РФ риторика продолжит меняться на более приземлённую.

#украина
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Зеленский признал, что ВСУ сражаются со второй армией мира
ark-bak
17:10
По азовстальскому сценарию ВСУ уже бы давно сдались. Вы просто не видели и не слышали что на себя этот завод принял. Если бы не катакомбы, там и сдаваться было бы некому.
Осада Коксохима под Авдеевкой идёт по сценарию «Азовстали», а дроны и авиация добивают технику ВСУ
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