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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Засветил план»: Медведев в характерной манере прокомментировал заявление Зеленского о подготовке Россией нового «Майдана» в Киеве
Всё происходит куда стремительнее, чем можно было себе представить.

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У политического руководства Украины сейчас паника. Поддержка Запада угасает, обещания европейских функционеров не выполняются, на линии боевого соприкосновения всё идёт прямо противоположно плану, разгорается конфликт с военным руководством, денег не дают, вооружений стали передавать критически мало. В общем, ситуация столь трудная, что об этом твердит даже такой бесконечно оторванный от реальности человек, как генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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На фоне информационного давления нервы не выдерживают и у президента Украины Владимира Зеленского, который сегодня заявил о том, что Кремль готовит в Киеве «третий Майдан» с целью его (Зеленского) свержения.

Естественно, не мог обойти стороной данное заявление зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. В свойственном себе стиле он иронично заявил, что Зеленский своими заявлениями путает карты российскому руководству и засвечивает весь превосходный план, и что теперь российским спецслужбам придётся «скорректировать оперативную заготовку».

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Отдельно Медведев затронул тему того, что Зеленский фактически собственноручно расписался в том, что и предыдущие два «Майдана» были не чем иным, как обычными государственными переворотами. Понятно, что вряд ли Зеленский вкладывал в своё заявление такой подтекст, просто слово «Майдан» уже стало именем нарицательным.

#россия #украина #политика #психиатрия
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