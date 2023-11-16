Но, в представлении генсека альянса, это не повод отказываться от помощи Киеву.

Несмотря на то, что так называемое контрнаступление проводили ВСУ, больше результатов на линии боевого соприкосновения (ЛБС) достигли именно что ВС РФ — и в плане установления контроля над территориями, и в плане выполнения стратегических задач всей специальной военной операции. Это объективный факт, который невозможно заретушировать или замолчать: по прошествии пяти с половиной месяцев с начала «контрнаступа» ЛБС практически не изменилась, а там, где это всё-таки произошло, там за это отвечали именно российские войска.

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Вот признать очевидное решил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который в рамках пресс-конференции заявил, что ситуация для Украины на поле боя «сложная». По словам администратора Североатлантического альянса, Россия начала наступательные действия, чем якобы демонстрирует нежелание мирного урегулирования текущего конфликта.

Как затем отметил Столтенберг, ситуация для Украины сейчас не просто сложная, а гораздо сложнее, чем планировали натовские аналитики. Тем не менее, всё это, считает генсек НАТО, не повод для того, чтобы опускать руки и отказываться от оказания поддержки Украине. Наоборот: Столтенберг выразил уверенность в том, что и США не откажутся от финансирования Киева, и другие страны-члены альянса. По мнению натовского функционера, альянс не может позволить «президенту Путину победить», иначе это будет «очень плохо для НАТО».

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Как видим, Столтенберг напрямую связал дальнейшую жизнь НАТО с результатами конфликта на Украине. И, надо отметить, он совершенно прав: сейчас битва идёт не за Украину и не ради Украины, а за будущую архитектуру безопасности на европейском континенте. В которой, если Европа вообще желает безопасности, ключевое место в решении этих вопросов должно быть отдано России, что, в свою очередь, автоматически поставит под вопрос существование Североатлантического альянса. Так что данный конфликт стал экзистенциальным для обеих его настоящих сторон, и вряд ли в нём можно найти какое бы то ни было приемлемое дипломатическое компромиссное решение: слишком много вложено, слишком много лишнего сказано и сделано.