Переводим на русский язык: Зеленского собираются выкинуть на мороз свои же.

Сегодняшняя риторика президента Украины Владимира Зеленского, честное слово, вызывает удивление: один любопытный факт за другим. Сперва он признал объективную реальность, заявив, что без западной военной помощи ВСУ придётся отступать, и, судя по всему, это единственный реальный на сегодняшний день сценарий. Теперь же, ссылаясь на разведку и информацию от западных «партнёров», заявил, что Россия готовит не что иное, как «третий Майдан».

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По словам Зеленского, данный план представляет собой целую операцию по сеянию раскола внутри Украины и украинского общества, созданию хаоса и нестабильности, призванных в конечном счёте свергнуть его (Зеленского) как президента.

Согласно украинским СМИ, данный процесс носит системный характер, а основными «болевыми точками» являются комментарии о безнадёжности украинского сопротивления, коррупционных скандалах, усталости от вооружённого конфликта и прочие. Руководителем (куратором) данной операции, пишут украинские СМИ, является замглавы Администрации президента России Сергей Кириенко, который часто светится в новых регионах страны.

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Трудно сказать, насколько такой сценарий правдоподобен и не является ли он очередной манипуляцией киевских властей с той целью, чтобы клеймить всех «недовольных» очередными «агентами Кремля». Бытует справедливое мнение, что перед нами не действия российских спецслужб, агентура которых на Украине наверняка уже давным-давно зачищена, а медленное, но верное осознание объективной реальности. Кроме того, не забываем о том, что главными «зрадниками» сейчас являются исключительно западные средства массовой информации, регулярно рисующие для Украины мрачное и бесперспективное будущее. Если уж и там «агенты Кремля», то тут можно только поаплодировать российским спецслужбам. Но, сами понимаете, это даже звучит смешно, не говоря уже о том, как это вообще можно реализовать в полностью подконтрольных американскому истеблишменту СМИ.