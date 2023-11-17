Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский заявил о подготовке Россией «третьего Майдана» для смены власти на Украине
Переводим на русский язык: Зеленского собираются выкинуть на мороз свои же.

реклама

Сегодняшняя риторика президента Украины Владимира Зеленского, честное слово, вызывает удивление: один любопытный факт за другим. Сперва он признал объективную реальность, заявив, что без западной военной помощи ВСУ придётся отступать, и, судя по всему, это единственный реальный на сегодняшний день сценарий. Теперь же, ссылаясь на разведку и информацию от западных «партнёров», заявил, что Россия готовит не что иное, как «третий Майдан».

реклама

По словам Зеленского, данный план представляет собой целую операцию по сеянию раскола внутри Украины и украинского общества, созданию хаоса и нестабильности, призванных в конечном счёте свергнуть его (Зеленского) как президента.

Согласно украинским СМИ, данный процесс носит системный характер, а основными «болевыми точками» являются комментарии о безнадёжности украинского сопротивления, коррупционных скандалах, усталости от вооружённого конфликта и прочие. Руководителем (куратором) данной операции, пишут украинские СМИ, является замглавы Администрации президента России Сергей Кириенко, который часто светится в новых регионах страны.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Трудно сказать, насколько такой сценарий правдоподобен и не является ли он очередной манипуляцией киевских властей с той целью, чтобы клеймить всех «недовольных» очередными «агентами Кремля». Бытует справедливое мнение, что перед нами не действия российских спецслужб, агентура которых на Украине наверняка уже давным-давно зачищена, а медленное, но верное осознание объективной реальности. Кроме того, не забываем о том, что главными «зрадниками» сейчас являются исключительно западные средства массовой информации, регулярно рисующие для Украины мрачное и бесперспективное будущее. Если уж и там «агенты Кремля», то тут можно только поаплодировать российским спецслужбам. Но, сами понимаете, это даже звучит смешно, не говоря уже о том, как это вообще можно реализовать в полностью подконтрольных американскому истеблишменту СМИ.

#россия #украина #политика #боевые действия
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Зеленский признал, что без поставок западного оружия Украине придётся отступать
МТС сообщила об отмене взимания платы за раздачу интернет-трафика для всех тарифов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Ставим рекорды экономии вместе с AMD — шустрая игровая сборка дешевле 50000 рублей
36
Целесообразность покупки Xbox one S в 2023 году
7
"Achilles: Legends Untold" - еще один "дьяблоид" с безобразным управлением, но интересным сюжетом
+
«КАМАЗ» тестирует полностью беспилотный грузовик «Атлант 49»
3
Всё ещё считаете китайскую армию "бумажным тигром" — подумайте ещё раз
6
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Ноябрь)
7
Руководство ЕС давит на Венгрию, требуя отказаться от российских энергоносителей
23
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
16
Применение AI в робототехнике способно привести к созданию принципиально новых видов оружия
2
Первая “Ласточка”: Пакистан испытал способную нести ядерный заряд ракету с РГЧ ИН
1

Сейчас обсуждают

Дмитрий Нестеров
17:00
Что за бред? Что ты несёшь?
Целесообразность покупки Xbox one S в 2023 году
Дмитрий Нестеров
16:59
Лучше купить денди
Целесообразность покупки Xbox one S в 2023 году
MrPegge
16:58
Если похватать всех с улиц и забрить в армию, невзирая на пол возраст и здоровье, то, наверное, ничего у РФ не выйдет
Зеленский заявил о подготовке Россией «третьего Майдана» для смены власти на Украине
Za9c
16:55
Золотые времена семёрки. Сам себе хозяин без предустановленного говна. Теперь для чистки мало зайти в компоненты винды, надо через консоль, потом реестр и всякие твикеры
Пользователи Windows 10 и 11 в ЕЭЗ смогут удалить больше приложений, включая браузер Edge
Джон Коннор
16:54
Крыса хитрожопая еврейская. Все майданы были подготовлены америкой. А когда ему стало угрожать свержение, он сразу на РФ начал спихивать. И конечно тупые майдауны поверят, хлопая в ладоши.
Зеленский заявил о подготовке Россией «третьего Майдана» для смены власти на Украине
jsth
16:47
Т.е. по Зеленскому гибель личного состава видимо не является достаточным основанием для отступления, а недостаток западной помощи видимо является. Вот какого руководителя укры себе выбрали - народ, да...
Зеленский признал, что без поставок западного оружия Украине придётся отступать
glavhyilo
16:44
1800 сегодня зеля положил всушников в мясных штурмах.
Зеленский признал, что без поставок западного оружия Украине придётся отступать
Roditch
16:43
Карты по производительности примерно одинаковые.
Ставим рекорды экономии вместе с AMD — шустрая игровая сборка дешевле 50000 рублей
nonses84
16:40
Антивирус вырезан наверно потому что гамнище редкой масти.😂 Сам так делаю
Пользователи Windows 10 и 11 в ЕЭЗ смогут удалить больше приложений, включая браузер Edge
Циклон-Б
16:38
соглы, он вообще ниче не делал, всем по медали. семспосиба
Адаму Кадырову вручили новые награды
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем