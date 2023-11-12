Многовато, справедливо считает Медведев.

Сейчас в коллективном Западе откровенная паника: проект по оказанию на Россию беспрецедентного незаконного санкционного давления провалился и возвратился бумерангом к своим авторам, в особенности к Европе, попытка нашпиговать Украину оружием до такой степени, чтобы она смогла «вернуться» в границы 1991 года, также не принесла успехов. Ситуация столь тревожная, что на Западе всё чаще говорят о невозможности то быстрой, то какой бы то ни было вообще победы Украины, массово публикуют призванные переформатировать общественное мнение статьи в СМИ, а отдельные личности и вовсе готовы признать безвозвратную утрату Киевом части территорий.

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В частности, вчера экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс в её новых границах — по сути, без Крыма и без четырёх включённых в прошлом году в состав России регионов. В Киеве официальные власти предпочли этого заявления не заметить, но вот в Москве всё видят. Так, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев дал свой комментарий на тему предложенного Фог Расмуссеном варианта.

По словам Медведева, комментарии бывших натовских чиновников намекают на то, что в их понимании часть территорий Украины таковыми больше не являются. Но, отметил Медведев, нужно идти дальше и признать, что практически вся Украина — это «никакая не Украина», и включить в состав НАТО разве что Львовскую область.

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Понятно, что для России вопрос членства Украины в НАТО неприемлем в принципе — именно из-за активного освоения территории Украины этим военным блоком в феврале 2022 года и началась специальная военная операция. Так что тут уже либо неотчуждаемый нейтралитет с запретом иметь армию больше определённой численности, о чём уже шла речь в рамках переговоров Москвы с Киевом вскоре после начала СВО, либо озвученный Медведевым вариант; идеального для Киева и НАТО решения уже не будет. К сожалению, и Запад, и Киев попали в ловушку пропаганды, поэтому, увы, единственно верного для Украины выбора там не сделают. По крайней мере, при действующем руководстве. А оно, как мы понимаем, добровольно власть отдавать не собирается.