Стадия торга? Но для РФ-то всё равно неприемлемо, и экс-функционер НАТО должен это понимать.

Взращиваемый коллективным Западом на протяжении десятилетий нарратив о том, что Украину необходимо всеми правдами и неправдами впихнуть в состав НАТО, так просто на свалку истории отправить невозможно. И хотя у Запада была возможность сделать это ещё в 2008 году, и никак противостоять этому РФ бы не смогла, но на тот момент в ключевых европейских государствах на руководящих должностях ещё присутствовали сильные политики, которые всячески противились этой безумной по своей сути идее тыканья палкой в нос медведю.

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Ситуация, в которую Запад сам себя загнал своей бескомпромиссной и оторванной от реальности риторикой, безболезненного решения, увы, уже не имеет, поэтому бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил всё-таки пригласить Украину в альянс, но уже в её новых границах — по сути, без учёта Крыма и четырёх регионов, которые теперь включены в состав РФ.

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В представлении Расмуссена, данное действие должно символизировать не окончание конфликта, а быть, по сути, демонстрацией решимости Запада в том, что Россия не сможет воспрепятствовать вступлению Украины в НАТО. В чём смысл такого шага, даже если представить себе, что он выполним, и что для этого коллективному Западу придётся сначала официально на международной арене признать изменившиеся территориальные реалии и полностью снять все до единой незаконные антиросийские санкции, откровенно непонятно. Равно как непонятно, почему западные функционеры всё никак не отдают себе отчёт в том, что данный вопрос необходимо обсуждать с Москвой, а не болтать языками в своём междусобойчике, от которого сейчас уже мало что зависит.