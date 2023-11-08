Это архи-архимало, если что.

Развитие отечественного гражданского авиастроения в России уже давно является трудной, но безусловно важной темой. После беспрецедентного санкционного удара, в рамках которого с российского рынка ушли Boeing и Airbus, выбор перед государством встал предельно простой: либо сдать все свои интересы и стать послушным пуделем Соединённых Штатов, зато без санкций, либо развивать своё собственное гражданское авиастроение. Как нетрудно заметить, был принят второй вариант.

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Ещё в период казавшихся безоблачными отношений РФ с коллективным Западом огромные надежды возлагались на проект Sukhoi Superjet-100 — формально российский гражданский среднемагистральный лайнер, который при этом в значительной степени состоял из импортных комплектующих, включая такие основные элементы, как двигатели и авионику.

Но даже несмотря на это за 12 лет удалось выпустить лишь 213 «Суперджетов», из которых в эксплуатации на сегодняшний день осталось 168. Об этом сегодня сообщил официальный представитель входящего в состав Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) ПАО «Яковлев», выступая в рамках круглого стола в Совете Федерации на тему развития межрегиональных авиаперевозок.

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Много это или мало? Мало, и это очень мягко сказано. Чтобы понимать, насколько большая работа предстоит российским авиастроителям, достаточно вспомнить вчерашний материал о том, что до 2030 года в РФ авиакомпании должны получить 1 800 отечественных самолётов и вертолётов разного класса и пассажировместимости.