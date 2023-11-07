Разного, естественно, класса, предназначения и пассажировместимости.

После того как Boeing и Airbus демонстративно ушли с российского рынка, использовав своё положение как экономическое оружие, стало предельно очевидно, что такому государству, как Россия, без полностью собственного производства хотя бы изделий стратегической важности обойтись нельзя. Сейчас авиационные заводы в РФ загружены под завязку, и, зная статистику, глава Росавиации Дмитрий Ядров сегодня сообщил, что его ведомство и российские авиакомпании ожидают получить до 2030 года 1 800 современных самолётов и вертолётов отечественного производства.

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Естественно, речь идёт об авиационной технике разного класса и предназначения: от лайнеров различной пассажировместимости и дальности полета до санитарной авиации. Сейчас Росавиация, добавил Ядров, уже работает над сертификацией новых видов авиационной техники, в том числе полностью импортозамещённого «Суперджета» и лёгкого предназначенного для перелётов на небольшие расстояния самолёта «Байкал».

Вместе с тем ведомство сейчас строит планы по масштабной реконструкции пятнадцати аэропортов в разных регионах России. На обеспечение задач импортозамещения а авиационной отрасли в период с 2024 по 2026 годы из бюджета будет выделено без малого 108 млрд рублей. Это, конечно, мало, но для масштабирования производства необходимо открывать новые авиационные заводы. Этим пока всерьёз не занимаются.

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Сейчас производственные мощности отечественного авиастроения в основном упираются в двигателестроение и производство авионики. В частности, в следующем году в России суммарно выпустят только 40 двигателей ПД-8 и 15 двигателей ПД-14 для лайнеров «Суперджет» и МС-21 соответственно. Этого достаточно для комплектации только 27 указанных самолётов в год, поэтому именно данную отрасль в ближайшие годы должно ждать развитие, если, конечно, добиться поставленной задачи Росавиация намерена не на бумаге, а на деле. Ведь обеспечивать самолётами России придётся не только себя, но и дружественные страны, иначе конкурентоспособности не будет.