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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В следующем году в России собираются выпустить свыше 55 отечественных авиадвигателей ПД-8 и ПД-14
Суммарно, естественно. Но вообще это чрезвычайно, ещё раз, чрезвычайно мало.

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В России и в эпоху целования с Западом в дёсны прекрасно понимали, что гражданское авиастроение в стране необходимо восстанавливать, и чем быстрее, тем лучше, но что-то как-то всё не складывалось, и лучшее, что удалось получить, это полуиностранный Sukhoi Superjet 100. Всех почему-то всё устраивало, никто и предположить не мог, что Европа возьмёт и отрежет себя от российского гигантского и богатейшего рынка, но это всё же произошло. В итоге реальные заметные шаги в направлении импортозамещения в гражданском авиастроении стали предприниматься только после февраля 2022 года, когда Россию фактически поставили перед простым выбором: либо восстанавливать гражданский авиапром, либо летать до тех пор, пока либо ресурс ранее закупленных Boeing и Airbus не истощится, либо пока сорвавшийся с цепи коллективный Запад обратно не будет посажен на цепь.

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Итак, сейчас основные надежды отечественного гражданского авиастроения возлагаются на два лайнера: полностью импортозамещённый Sukhoi SSJ New, а также МС-21. Данные самолёты будут собираться полностью из российских компонентов, главным из которых, естественно, являются двигатели. Масштабы их производства необходимо увеличить минимум на один порядок, и это не наши слова, а слова главы Минпромторга Дениса Мантурова, и первые основательные шаги в этом направлении уже идут.

Как отметил Мантуров, в следующем, 2024 году, авиационной промышленности требуется выпустить свыше 55 авиадвигателей для гражданских самолётов: в том числе 40 двигателей ПД-8 для полностью российского «Суперджета» и 15 двигателей ПД-14 для МС-21.

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Выпуск авиационных двигателей для гражданской авиации в России будет постоянно увеличиваться: по словам главы Минпромторга, до 2030 года их выпуск требуется увеличить в десять раз.

#россия #авиация #промышленность #гражданская авиация #авиационная промышленность #мс-21 #sukhoi superjet 100 #ssj new #superjet
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wild cat
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< либо пока сорвавшийся с цепи коллективный Запад обратно не будет посажен на цепь.>. Автор, вы что курите, такое сильное? На цепи держал Запад , Российскую науку и промышленность. Результатом были дв...
В следующем году в России собираются выпустить свыше 55 отечественных авиадвигателей ПД-8 и ПД-14
Дарья Подкопова
22:18
Это же замечательно, правда!
В следующем году в России собираются выпустить свыше 55 отечественных авиадвигателей ПД-8 и ПД-14
Pest
22:14
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В следующем году в России собираются выпустить свыше 55 отечественных авиадвигателей ПД-8 и ПД-14
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