Стесняться совсем уже перестали.

Буквально только что администрация Белого дома через Пентагон объявила о выделении Украине очередного пакета военной «помощи» на сумму в $125 миллионов из наличных запасов оборонного ведомства и ещё на $300 миллионов — на «долгосрочную» перспективу. О каких долгосрочных перспективах идёт речь в отношении Украины, совершенно непонятно. Зато понятно, насколько прочно цинизм, наглость, безнаказанность и отсутствие страха за нежелание «фильтровать базар» поразило американский истеблишмент.

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Так, аккурат в заключительном абзаце в пресс-релизе, посвящённом выделению Украине военной «помощи», Пентагон прямым текстом назвал оказание поддержки Киеву «разумной инвестицией в нашу национальную безопасность». Согласно комментарию американского оборонного ведомства, помощь Украине не только якобы помогает предотвратить более крупный конфликт в регионе и сдерживает потенциальную агрессию на другом направлении, но ещё и «укрепляет нашу оборонно-промышленную базу и создаёт высококвалифицированные рабочие места для американского народа».

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На этом моменте украинским властям и стране в целом следовало бы задуматься о своей роли во всей данной циничной заварушке в американских интересах, но, судя по риторике киевских функционеров, просыпаться там пока не торопятся: в иллюзиях пребывать приятнее.