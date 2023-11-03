На сумму в $125 + $300 миллионов. Что за занимательная арифметика — ниже.

Несмотря на то, что Конгресс США не торопится с выделением Украине циклопического транша на десятки миллиардов долларов на следующий год, ранее авторизованные запасы выделенных средств ещё не израсходованы — из них-то Киев сейчас и финансируется, в том числе и в военном плане. И вот, сегодня Пентагон известил об очередном пакете военной «помощи».

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На этот раз пакет «помощи» состоит из двух «субпакетов»: один формироваться непосредственно из наличных запасов Пентагона, второй — на долгосрочную перспективу посредством оформления Пентагоном заказов в военно-промышленном комплексе. Поскольку значение на данном этапе имеет только сбор, погрузка и отправка той техники, что изымается из наличных запасов американского оборонного ведомства, то и основное внимание в пресс-релизе отдано именно ей.

Итак, Пентагон отправляет Украине вооружения и боеприпасы на сумму в $125 миллионов, в том числе:

дополнительные ракеты для ЗРК NASAMS;

дополнительные снаряды для РСЗО HIMARS;

155- и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды;

противотанковые ракеты TOW;

ПТРК Javelin и AT-4;

свыше 3 миллионов патронов для стрелкового оружия и гранат;

заряды для расчистки заграждений;

противопехотные мины M18A1 Claymore;

12 грузовиков для транспортировки тяжёлого оборудования;

зимняя экипировка;

запчасти, расходники и прочее полевое оборудование.

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Вместе с тем США продолжают работать на перспективу и заявили, что в будущем передадут Киеву дополнительные боеприпасы с лазерным целеуказанием на сумму в $300 миллионов для противодействия беспилотникам. Дальше в пресс-релизе Пентагона были сплошные политические клише, оторванные от реальности заявления, штампы и прочая ложь про то, как ВСУ якобы «отвоевали свыше половины» захваченной ВС РФ территории. В реальности-то мы знаем, что никто ничего не отвоевал: из-под Киева ВС РФ ушли по стамбульскому соглашению, из Харьковской области по причине нехватки личного состава на данном направлении, а из-под Херсона — под угрозой уничтожения ВСУ плотины Каховской ГЭС. Не забываем, что летом этого года опасение касательно плотины подтвердилось.