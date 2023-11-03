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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Украины заявил, что Киев не видит смысла в переговорах с Москвой
Маленькая поправочка: на самом деле это Москва не видит смысла в переговорах с Киевом.

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Несмотря на то, что исход текущего конфликта на Украине всем с каждым днём становится всё понятнее, в Киеве функционеры продолжают делать вид, что всё хорошо, прекрасная Маркиза, и вообще инициатива на стороне Украины, и решать, как выходить из этого кризиса, тоже якобы будет Украина. В частности, сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не ведёт переговоров с Москвой.

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Данное заявление Кулеба сделал, отвечая на вопрос журналиста немецкого телеканала ZDF касательно того, переговариваются ли Украина и Россия за кулисами «за закрытыми дверями». По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, таких переговоров нет, и смысла в них официальный Киев не видит. В представлении Кулебы, нет смысла разговаривать с Россией, если она «не готова выполнять условия Киева», включая пресловутую «формулу Зеленского», означающую, по сути, капитуляцию России.

Здесь необходимо понимать, что в реальности это, конечно же, Москва не видит смысла в переговорах с действующей украинской властью по причине отсутствия её субъектности. Как мы помним, все переговоры с Украиной, начиная аж с 2004 года, так или иначе ни к чему не привели по причине нежелания Киева исполнять свою часть этих договоров. Ситуация максимально обострилась после 2014 года, ну а после начала специальной военной операции в Киеве окончательно утратили связь с действительностью.

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Переговоры в первую очередь нужны самой Украине, и нежелание киевской власти на них идти свидетельствует о том, что киевская власть действует не в интересах Украины.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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