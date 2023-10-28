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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Ростех» передал первый комплект полностью российской авионики для лайнера МС-21
Дальше — больше.

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Многие аналитики и эксперты оценивают уровень промышленного развития государств по их способности производить свои собственные самолёты разного класса. И данный подход к оценке индустриальных возможностей не лишён логики: в самолётостроении задействованы практически все отрасли производства — от металлургии и материаловедения до двигателестроения и электроники (авионики) — а также громадные научные и инженерные изыскания. Долгое время отечественное гражданское самолётостроение спотыкалось именно о двигателестроение и производство авионики, но постепенно ситуация выправляется.

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А чтобы не быть голословными, госкорпорация «Ростех», объединяющая под собой практически весь не только военный, но и вполне себе гражданский промышленный комплекс России, сообщила о том, что отгрузила заказчику первый комплект полностью отечественной авионики для кабины МС-21 — лайнера, на который возлагаются основные надежды российской гражданской авиации.

Как отметили в «Ростехе», за создание комплекса авионики отвечало Ульяновское конструкторское бюро приборостроения, которое не только разработало, но и наладило производство пульта, позволяющего управлять основными системами самолёта, включая гидравлическу, топливную, инерциальную, воздушную и многие другие. Помимо этого, полностью было импортозамещено и освещение в кабине пилота: от в целом ламп освещения до светосигнальных табло.

Первые серийные лайнеры МС-21 должны поступить заказчикам — авиалиниям — уже в конце 2024 года. По крайней мере, именно на этот период их рассчитывают получить в «Аэрофлоте». Масштабы пока скромные: в следующем году для российских лайнеров, в перечень которых помимо МС-21 входят также «Суперджет» SSJ-New, Ил-114-300 и Ту-214, выпустят всего свыше 55 отечественных двигателей. Перейти на масштабы производства гражданских самолётов свыше 100 единиц в год российская промышленность рассчитывает не раньше, чем с 2026 года.

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Впервые МС-21 совершил полёт в 2017 году, и с тех пор постоянно становился объектом санкционного давления со стороны коллективного Запада, которому очень не хотелось получать конкурента Boeing 737 и Airbus A320. Но после февраля 2022 года, когда западные компании решили выстрелить себе из пулемётов в ноги, выхода не осталось: либо МС-21 и другие отечественные лайнеры всё же в полностью импортозамещённом виде полетят, либо будем ездить на поездах.

#россия #промышленность #гражданская авиация #мс-21
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