Боевые действия, убеждён постпред Израиля в ООН, будут завершены уничтожением данной группировки.

Трудно сказать, на что рассчитывали и продолжают рассчитывать в радикальном аффилированном с Палестиной вооружённом формировании ХАМАС из сектора Газа, но то, что они начавшейся вчера эскалацией этого тлеющего на протяжении десятилетий конфликта разозлили израильские власти, это очевидно. Сегодня постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, и его комментарий явно был санкционирован МИД Израиля, что никаких мирных переговоров с ХАМАС не будет.

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Сейчас задачей Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), заявил Эрдан, является полное уничтожение ХАМАС, «чтобы такие ужасы больше не повторились». По словам постпреда Израиля при ООН, в Газе остаются израильские заложники, обстрелы израильских городов продолжаются, а сам Израиль фактически впервые за 50 лет находится в состоянии войны.

При этом все усилия государства, добавил Эрдан, направлены на устранение угроз для израильтян.

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Ранее сегодня о недопустимости переговоров заявил и представитель ХАМАС. Тем временем израильская авиация наносит постоянные удары по объектам данного военизированного движения, а США направили Израилю первую партию военной помощи. Процесс явно будет продолжаться достаточно долго, и израильское руководство уже призвало сограждан быть к этому готовыми.