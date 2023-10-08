Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Белый дом: первая партия военной помощи Израилю уже отправлена
И это речь идёт о конфликте с иррегулярными радикальными вооружёнными формированиями. Что бы было при конфликте с реальной армией?

реклама

Несмотря на то, что Израиль долгое время представал в виде самой грозной военной силы на Ближнем Востоке, к внезапной атаке со стороны радикального движения ХАМАС из сектора Газа государство и его силовые структуры почему-то оказались не готовы. Причём не готовы до такой степени, что для того чтобы положить конец данному иррегулярному вооружённому формированию Израиль запросил военную помощь у Соединённых Штатов как у своего ключевого покровителя.

реклама

Сегодня администрация Байдена сообщила, что первая партия военной помощи уже отправлена и находится на пути в Израиль. Это не последняя поставка со стороны Соединённых Штатов и, как заявила пресс-служба Белого дома, в ближайшие дни ожидаются дополнительные поставки. Что включено в состав партии военной помощи Израилю, не уточняется.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Вместе с тем сегодня глава Пентагона Ллойд Остин распорядился направить в восточную часть Средиземного моря авианосец USS «Джеральд Р. Форд». На минуточку, самый современный американский атомный авианосец, представитель одноимённого типа кораблей данного класса.

#сша #политика #боевые действия #израиль #палестина #хамас
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Израиль сообщил об уничтожении 550 объектов движения ХАМАС в секторе Газа
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Всё, что известно о российской системе ПВО-ПРО С-500 на данный момент
4
ТОП-7 причин, почему я не покупаю компьютерные комплектующие на AliExpress
89
Почему Украина так хочет получить ракеты Taurus и почему она их так и не дождется
11
Советы по увеличению срока службы аккумулятора смартфона
10
Как получить бан аккаунта Genshin Impact, если вместо операционной системы - Linux
63
Запускаю старую игру в VirtualBox, и пытаюсь играть несмотря на недостатки Linux
24
В США сообщили о секретном оружии способном преодолеть российские С-400 "Триумф" и С-500 "Прометей"
6
По Израилю из Сектора Газа выпущено 5000 ракет - началась операция "буря Аль-Аксы"
48
Аналог Midjourney Fusion Brain - как быстро и бесплатно создавать изображения с помощью нейросети
+
Тест и обзор кулера Thermaltake Toughair 710
36

Сейчас обсуждают

Runtime error
20:54
А ты не читай, ты бахни стаканчик любимого.
Как получить бан аккаунта Genshin Impact, если вместо операционной системы - Linux
Umid Xaydarov
20:44
ценик конь. жду zte axon 70 ultra
В Китае на днях представят складной смартфон Honor Magic Vs 2
century84
20:44
Что значит может, их там для этого и заманили.
Рогов: При неблагоприятном сценарии украинская армия в районе Работино может попасть в котел
FelsheR-BAN100913
20:43
Значит не то купил, если пилить пришлось, я не силен в Thermalright, 2е разных версии попадаются в инетах.
Тест и обзор кулера Thermaltake Toughair 710
century84
20:42
Правильно зачем поросятам сообщать, что их на убой гонят.
Украина ввела жёсткую цензуру и запретила выяснять обстановку на поле боя
мама Стифлера
20:32
а к пиву закусь полагалась?
Пивная кружка – один из символов эпохи СССР
Velyurov
20:31
Трёхлитровку домой из ларька тащить в сетке, из литровой употребить прямо возле ларька.
Пивная кружка – один из символов эпохи СССР
мама Стифлера
20:29
трёхлитровая, я надеюсь?
Пивная кружка – один из символов эпохи СССР
Velyurov
20:25
Какая нафиг кружка? Банка!
Пивная кружка – один из символов эпохи СССР
Eppius
20:23
а зачем. пусть лох платит
Представитель ХАМАС заявил, что о перемирии с Израилем «речи идти не может»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем