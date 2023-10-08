И это речь идёт о конфликте с иррегулярными радикальными вооружёнными формированиями. Что бы было при конфликте с реальной армией?

Несмотря на то, что Израиль долгое время представал в виде самой грозной военной силы на Ближнем Востоке, к внезапной атаке со стороны радикального движения ХАМАС из сектора Газа государство и его силовые структуры почему-то оказались не готовы. Причём не готовы до такой степени, что для того чтобы положить конец данному иррегулярному вооружённому формированию Израиль запросил военную помощь у Соединённых Штатов как у своего ключевого покровителя.

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Сегодня администрация Байдена сообщила, что первая партия военной помощи уже отправлена и находится на пути в Израиль. Это не последняя поставка со стороны Соединённых Штатов и, как заявила пресс-служба Белого дома, в ближайшие дни ожидаются дополнительные поставки. Что включено в состав партии военной помощи Израилю, не уточняется.

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Вместе с тем сегодня глава Пентагона Ллойд Остин распорядился направить в восточную часть Средиземного моря авианосец USS «Джеральд Р. Форд». На минуточку, самый современный американский атомный авианосец, представитель одноимённого типа кораблей данного класса.