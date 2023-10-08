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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Представитель ХАМАС заявил, что о перемирии с Израилем «речи идти не может»
Нам это сильно кого-то напоминает.

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Похоже, радикальные аффилированные с Палестиной вооружённые формирования решили конкретно взяться за Израиль. Сегодня Хазем Касем, представитель движения ХАМАС, которое во многих странах (но не в России) признано террористическим, заявил, что «оккупация [Израилем территории Палестины — прим. ред.] находится в разгаре, и речи о перемирии до тех пор, пока Израиль занимается эскалацией конфликта, идти не может».

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По словам Касема, контроль над ситуацией определяется на поле боя, и пока рано говорить о посредничестве при разрешении данного конфликта. В целом представители данного радикального вооружённого формирования настроены бескомпромиссно, а это значит, что у них на то есть причины, и не важно, объективны они или же иллюзорны и основаны на полном непонимании ситуации, в которой сейчас рискует оказаться не только ХАМАС, но и вся Палестина.

Сейчас в Израиле идёт операция по вытеснению бойцов ХАМАС обратно в Сектор Газа, после чего данный эксклав Палестины, по плану, будет блокирован. Вчера премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал мирных жителей Сектора Газа эвакуироваться, поскольку Армия обороны Израиля готовится к проведению сухопутной операции. В которую, в том числе, будет включена операция по освобождению заложников.

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Быстро это всё, и это очевидно в том числе израильскому руководству, не закончится. Государство переходит на военные рельсы и запрашивает военную помощь у своего американского покровителя. Различные тематические группы в социальных сетях, ссылаясь на комментарии бойцов ХАМАС, утверждают, что уверенность радикалов подкрепляется огромным количеством вооружения, которое осело в Палестине вследствие развёрнутого киевскими властями чёрного рынка по перепродаже западной военной помощи. По Сети уже гуляют кадры с находящимися в распоряжении ХАМАС гранатомётами NLAW, карабинами M4, огромном количестве ВОГов, патронов, и других «игрушек».

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