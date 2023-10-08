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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Израиль сообщил об уничтожении 550 объектов движения ХАМАС в секторе Газа
Свой выбор ХАМАС сделал.

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Как и следовало ожидать, израильская армия сравнительно быстро оправилась после того как вчера утром была застигнута врасплох аффилированными с Палестиной вооружёнными формированиями из сектора Газа — ХАМАС — и начала производить удары по объектам данного радикального движения. Согласно комментарию официального представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихая Адраи, в результате серии ударов по сектору Газа были уничтожены свыше 550 военных объектов движения ХАМАС.

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В числе объектов представитель ЦАХАЛ назвал дома, высотные строения, инфраструктурные объекты, позиции, жилые комплексы и другие объекты, которые использовались членами ХАМАС.

Необходимо понимать, что у вооружённых формирований сектора Газа нет вменяемой системы противовоздушной обороны, поэтому авиационные удары Израиля по объектам ХАМАС производятся фактически беспрепятственно. Ну, а где беспрепятственная работа авиации, там уже всё с исходом конфликта понятно.

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Напоминаем, что вчера ХАМАС произвёл беспрецедентный по своему масштабу ракетный обстрел Израиля, который система «Железный купол» оказалась не в состоянии отразить, а также занял значительную прилегающую к сектору Газа контролируемую Израилем территорию. Действия и риторика ХАМАС при этом бескомпромиссные, а это значит, что решаться проблема будет силовым способом. И тут уж итог данного противостояния будет зависеть исключительно от того, собираются ли на стороне Палестины/ХАМАС в конфликт «впрягаться» другие государства. Пока что к процессу подключается разве что ливанское вооружённое формирование «Хезболла»: о регулярных армиях граничащих с Израилем государств речи пока даже не идёт.

#боевые действия #израиль #палестина #хамас #сектор газа
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