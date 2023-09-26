А сколько таких кадров не попадает в публичную плоскость, а сколько таких уничтожений вообще без видео.

У Украины осталось не так уж много способных взлетать и наносить удары боевых самолётов, да и те остаются таковыми только благодаря всеобъемлющей американской помощи в виде предоставления разведданных. По этой причине в ВСУ заранее знают о готовящихся ракетных ударах ВС РФ, экстренно передислоцируют свои носители средств поражения — в данном случае истребители — и возвращаются только когда уже стихло. Натовская разведка, впрочем, не идеальна, и не может предупредить украинский генштаб об ударе условным дальнобойным дроном-камикадзе, который может быть запущен когда угодно и откуда угодно. Именно так последнее время стали «добирать» истребители МиГ-29, которые ВСУ ещё оставляют на аэродромах в зоне досягаемости российских средств поражения.

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Неделю назад таким способом был уничтожен один МиГ-29 на аэродроме Долгинцево, вчера — второй на том же аэродроме, и вот, пару часов назад в Сети появились кадры третьего горящего МиГ-29, но уже на аэродроме Кульбакино. Что конкретно прилетело по данному истребителю, непонятно, но по кадрам легко заметить, что самолёт объят плотным пламенем и вряд ли после такого не то что сможет летать, но и быть восстановленным.

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Подобные кадры позволяют понять, насколько огромное количество самолётов в своё время выпустил СССР/Россия, что хватало и для себя, и для половины Европы (которая отдала Киеву почти все свои оставшиеся в наследство от Организации Варшавского Договора истребители вкупе с другой техникой) до такой степени, что даже после периода развала 1990-х с массовым распиливанием военной техники на металлолом ВС РФ до сих пор приходится выбивать всё, что осталось «за кордоном». Наконец, не стоит списывать со счетов разветвлённую «сеть» аэродромов, которые были построены на Украине в советский период. Удивительного в этом, впрочем, ничего нет: западная республика, с которой, в теории, в случае масштабного конфликта должны были массово взлетать истребители и бомбардировщики всех размеров.