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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Сети появились кадры уничтожения ещё одного МиГ-29 ВС ВСУ на аэродроме Долгинцево с помощью дрона-камикадзе
«Очень ценная» военная экспертиза на тему «а где же противодроновые сетки и навесы?» будет?

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С некоторых пор на линии боевого соприкосновения стали применять дроны-камикадзе высокой дальности — до 70 км и больше. Это позволяет ставить под удар цели, которые ранее при нанесении им огневого поражения прежними средствами успевали получать разведданные от НАТО, быстро сматывать удочки и взлетать из-под удара. Речь в данном случае идёт о ещё оставшихся у воздушных сил ВСУ истребителях МиГ-29, которые частично размещаются на аэродроме Долгинцево в районе Кривого Рога.

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Не так давно по находящемуся на стоянке МиГ-29 уже прилетал дрон-камикадзе «Ланцет», сегодня эта история повторилась и была запечатлена на камеры средств объективного контроля, которые беспрепятственно парят над поражаемым аэродромом.

На кадрах, сделанных в инфракрасном диапазоне, можно заметить приближающийся к истребителю дрон-камикадзе, после чего следует мощный взрыв и горение. Таким образом, либо перед нами очень качественная начинённая горючим материалом модель-приманка в натуральный размер, либо, что гораздо более вероятно, удар пришёлся по настоящему МиГ-29.

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Что за дрон-камикадзе нанёс удар, неизвестно, но строятся предположения, что это дальнобойная модификация «Ланцета». Что, впрочем, вполне логично: такие изделия производитель «Ланцетов» выпускает и не скрывает этого.

#россия #украина #боевые действия #миг-29
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