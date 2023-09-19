После такого самолёт восстановлению обычно не подлежит.

Несколько дней назад в ходе массированного беспилотного и ракетного удара по военным объектам на Украине было нанесено поражение украинской авиации, находящейся на аэродроме Долгинцево неподалёку от Кривого Рога. Из сводки Минобороны России следовало, что в ходе удара были уничтожены два МиГ-29 и три Су-25.

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Частично сегодня появилось подтверждение произошедшего: в тематических группах в социальных сетях стали публиковаться кадры, на которых видно приближение российских дронов-камикадзе к цели — в данном случае, к МиГ-29 воздушных сил ВСУ.

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На кадрах видно, что дрон немного промахнулся мимо цели, взорвавшись не о наиболее уязвимые части истребителя, а ближе к кабине пилота, но в любом случае, ущерб самолёту явно нанесён существенный, и отремонтировать истребитель Украина в текущих реалиях не способна.