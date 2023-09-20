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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Протестующие в Ереване зачем-то демонстративно рвут российские паспорта
Вы, главное, их потом не восстанавливайте. Будьте последовательными.

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Как вы уже наверняка знаете, в Армении по старой традиции в военном поражении и утрате контроля над Нагорным Карабахом, в котором Азербайджан сегодня завершил свою «антитеррористическую» операцию, обвинили Россию. Почему виновата Россия, на каком основании она должна была что-то делать с территорией, которую Ереван признал частью Азербайджана, неясно, но понятно кем организованные протесты в армянской столице, на которых митингующие сначала блокировали работу российской дипмиссии, а затем стали показушно рвать свои российские паспорта, продолжаются.

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Чего недовольные хотят добиться, совершенно непонятно. Реальность в том, что избегание Арменией прямой конфронтации с Азербайджаном — в интересах Еревана и граждан республики в целом. Шансов на победу при таком конфликте у Армении примерно ноль целых и ноль десятых, и в случае его разжигания отделаться просто Карабахом уже не получится.

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Что до рвущих российские паспорта, то тут можно только посоветовать сохранять последовательность и не мчаться на следующий день в паспортный стол восстанавливать документ. А лучше — вообще отказаться от российского гражданства, которое этим недовольным даёт слишком много «плюшек». Так будет хотя бы честнее перед всеми.

#россия #психиатрия #армения
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