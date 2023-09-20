Потому что Армения признала НКР частью Азербайджана. И на этом, собственно, всё.

История ещё рассудит роль личности Никола Пашиняна в вопросе Нагорного Карабаха и его, по сути, сдачи армянскими властями, но одно совершенно точно: ситуация на Украине хорошенько отрезвила Ереван, который перестал видеть смысл в том, чтобы разбиться об азербайджанские войска, дабы по итогу потерять ещё больше. В связи с этим тот факт, что официальный Ереван не стал втягиваться в полноценный конфликт, из которого он победителем явно бы не вышел, может судить о какой-никакой, но всё же трезвости ума армянского руководства — того, чего сегодня так сильно недостаёт киевским властям.

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Но речь сейчас не об этом, а о том, что вопрос Нагорного Карабаха с некоторых пор является внутренним вопросом Азербайджана, о чём сегодня решил напомнить председатель Госдумы России Вячеслав Володин. Как отметил спикер нижней палаты российского парламента, в октябре 2022 года Ереван фактически признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Затем это обстоятельство было подтверждено в мае текущего года.

Таким образом, юридически территория НКР — это территория Азербайджана, и вооружённые силы страны, по сути, действуют внутри своего же государства.

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«Ситуация в Нагорном Карабахе — это внутреннее дело Азербайджана», — подытожил Володин, тем самым предельно ясно намекнув на то, что влезать в этот конфликт Россия, у которой сейчас у самой хватает куда более серьёзных проблем, не станет.