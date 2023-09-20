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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Азербайджана заявил о достижении всех целей операции в Нагорном Карабахе
Выглядит это как хвастовство избиением третьеклассника, но не будем об этом.

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Вчера утром Азербайджан начал «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. Ещё в прошлом году Армения признала суверенитет Азербайджана над этой территорией, поэтому юридически азербайджанские войска проводили операцию, по сути, у себя дома. Поскольку сопротивляться в Нагорном Карабахе было особо некому, а Армения, поступив мудро и не став ввязываться в заведомо проигрышный для себя конфликт, от этого процесса самоустранилась, окончание боевых действий, учитывая тотальнейшее превосходство армии Азербайджана по сравнению с незаконными вооружёнными формированиями в НКР, было вопросом максимум нескольких суток.

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Так оно, естественно, и произошло: сегодня в 13:00 по МСК было объявлено о прекращении огня, и Карабах, по сути, капитулировал. Спустя несколько часов в вечернем обращении к нации президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна достигла всех целей в Нагорном Карабахе, восстановив тем самым свой суверенитет.

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Таким образом, 35-летняя история конфликта в этой точке земного шара подошла к концу. Дальнейшая судьба премьера Армении Пашиняна под вопросом. Горячим армянским парням, впрочем, следует радоваться, что закончилось всё именно так, потому что могло быть гораздо хуже. И западный сосед России — тому пример. Возможно, именно этот страшный пример и стал причиной, по которой Пашинян решил не сопротивляться, а решить всё без вовлечения Армении в вооружённое противостояние с предсказуемым печальным исходом.

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