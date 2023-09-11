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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Германии уточнила, сколько миллиардов евро Берлин выделил Киеву в качестве «помощи»
22 миллиарда евро, если быть точными.

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Представители стран коллективного Запада не просто так стали богатыми и успешными, а потому, что знали и знают цену каждому заработанному франку, фунту, марке, доллару, ну а в нашей действительности и евро, и не привыкли забывать о том, сколько, для кого и чего сделали. То, что Украине придётся отдавать набранные долги, очевидно, непонятно только, как страна будет это делать. Ну а пока что глава МИД Германии Анналена Бербок, прибывшая в Киев с необъявленным, а, значит, опасным визитом, напомнила Украине о том, что Берлин с февраля прошлого года выделил стране 22 миллиарда евро «помощи», включая как военную, так и гуманитарную.

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По словам Бербок, Германия разместилась на втором месте по объёму выделенных в пользу Киева средств, уступив разве что Соединённым Штатам, которые потратились уже сильно больше, чем на $100 миллиардов.

Как отметила глава МИД ФРГ, Берлин будет продолжать поддерживать Киев «столько, сколько понадобится».

По всей видимости, Бербок примчалась в Киев, чтобы успокоить Зеленского, который чувствует снижение заинтересованности Запада в Украине, а, значит, и осознаёт, что поддержка отнюдь не столь бесконечна, как это рисуют западные лидеры. Украина сегодня столь зависима от подачек с Запада, что Зеленский вздумал даже шантажировать Евросоюз «непредсказуемой» реакцией украинских беженцев, которых бросание Украины на произвол судьбы якобы совсем не порадует.

#украина #боевые действия #экономика #германия
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corsi
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Из них половину украли, вторая половина в виде хлама, списанного со складов. Отдавать будут ресурсами и землей, все остальное в руинах.
Глава МИД Германии уточнила, сколько миллиардов евро Берлин выделил Киеву в качестве «помощи»
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