Иждивенец многовато на себя берёт, не находите?

Казалось бы, только несколько часов назад мы опубликовали материал на тему того, как президент Украины Владимир Зеленский чувствует неискренность в заявлениях представителей Запада о поддержке Киева «столько, сколько потребуется» (читай, о вечном иждивении), как буквально спустя пару часов издание The Economist, ставшее первоисточником для того материала, выпустило ещё одну посвящённую украинскому «лидеру» статью.

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В этой более свежей статье помимо вала пропаганды и выдачи Зеленским желаемого за действительное касательно хода боевых действий, а также политической и экономической обстановки в России, проскользнула одна немаловажная мысль. А именно: президент Украины посмел открыто фактически начать шантажировать коллективный Запад на тот случай, если поддержка Киева прекратится.

По словам Зеленского, сокращение помощи Украине «только затянет войну», а также создаст для Запада риски на собственном «заднем дворе». Как отметил украинский «лидер», невозможно предсказать, как поведут себя в Европе миллионы украинских беженцев в ответ на «бросание» их страны. В целом, продолжил Зеленский, украинцы «вели себя хорошо» и «очень благодарны» тем, кто их приютили, и не забудут этой щедрости, однако для Европы будет «нехорошей историей», если этих людей «загонят в угол».

Примечательно, но Зеленский осознаёт, что в длительном конфликте на истощение с Россией Украине (читай — коллективному Западу) придётся переводить экономику полностью на военные рельсы, и данное решение, которое неизбежно ударит по благосостоянию населения, нужно будет каким-то образом этому самому населению объяснять. В общем, риторика президента Украины на фоне паники от того, что на самом деле происходит на поле боя, и каковы на самом деле перспективы у Киева, стремительно меняется. К сожалению, опять не в ту сторону, в которую нужно (в сторону переговоров с РФ).