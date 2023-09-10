Дальше грязь, дожди и холода.

Несмотря на то, что так называемое контрнаступление ВСУ за три с лишним месяца не добилось никаких весомых результатов, а западные спонсоры Киева всё чаще говорят об этом процессе с нескрываемо кислыми выражениями лиц, надежда на то, что случится чудо, в сердцах западных политиков и функционеров всё ещё теплится. Так, например, председатель Объединённого комитета начальников штабов (аналог Генерального штаба) армии США генерал Марк Милли поделился своими мыслями на тему того, сколь долго ещё будет продолжаться «контрнаступление» — по крайней мере, его активная фаза.

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Как отметил Милли, у вооружённых сил Украины осталось ещё «приличное» количество времени — порядка 30—45 дней — до того, как начнётся непригодная для сражений погода. Любопытно, что начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов не согласен с мнением главного военного куратора Киева, и осмелился заявить, что наступление продолжится и осенью, и зимой.

Дополнительно Марк Милли отметил, что «контрнаступление» продолжается, поэтому делать выводы о том, что оно провалилось или нет, преждевременно. В высшем российском руководстве, впрочем, преждевременным такой предельно очевидный анализ, учитывая данные потерь в личном составе и технике ВСУ, не считают: наступление именно провалилось, о чём заявили и президент России и глава Минобороны.