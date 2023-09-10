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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Буданов намекнул, что «контрнаступление» ВСУ продолжится и осенью, и зимой
Буданову на заметку: перевести селектор коробки передач в положение «N» или «R» никогда не поздно.

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Изначально предполагалось, что так называемое контрнаступление ВСУ начнётся весной. Но то, что в Киеве назвали нежеланием активно снабжать Украину оружием со стороны Запада, привело к тому, что наступление в итоге началось летом — 4 июня, если быть точными. На сегодняшний день «контрнаступ» пусть и без внятных результатов, но продолжается, и, по всей видимости, данный процесс в Киеве собираются растянуть на настолько долгий период, насколько хватит человеческих ресурсов непосредственно на Украине, и технических ресурсов — на Западе.

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Иначе интерпретировать заявление начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что боевые действия будут продолжаться и дальше — «в холоде, сырости и грязи» — невозможно.

По словам Буданова, ВСУ демонстрируют прогресс в «контрнаступлении», однако сама наступательная операция замедлилась по причине высокой плотности российских минных полей и постоянных ударов дронами-камикадзе. Проще говоря, Буданов подтвердил, что в рамках конфликта на истощение Россия имеет колоссальное преимущество.

Насколько реалистичен описываемый Будановым сценарий с продолжением наступательных действий в течение осени и зимы, вопрос открытый. Важно понимать, что погодные условия неизбежно накладывают отпечаток на боевые действия: как громко бы не заявляли, что «танки грязи не боятся», на самом деле ещё как боятся. Плюс плотная облачность неизбежно нарушает работу авиации, так что боеспособность и ВСУ, и ВС РФ в осенне-зимний период снизится.

#россия #украина #боевые действия
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