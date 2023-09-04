Если что, сегодня ровно три месяца с момента его начала.

Сегодня исполнилось ровно три месяца с момента начала так называемого контрнаступления ВСУ. За столь продолжительный срок украинским силам удалось установить контроль над несколькими опустошёнными деревнями, а также чуть-чуть расширить «серую зону», не забыв включить её в список своих «завоеваний». Даже до первой линии реальной российской обороны, как бы не твердили обратное функционеры из Пентагона, ВСУ не добрались, продолжая топтаться в минных полях в полосе обеспечения.

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Вопрос о «контрнаступе», естественно, прозвучал в рамках пресс-конференции Путина и Эрдогана по итогам переговоров в Сочи. Как отметил президент России, перед нами не «пробуксовка» наступления, а его «провал».

«Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что и дальше будет именно так», — заявил Путин.

Впоследствии факт провала «контрнаступления» подтвердил и министр обороны России Сергей Шойгу.