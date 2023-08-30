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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Это ложь»: Орбан прокомментировал звучащие на Западе заявления о том, что Украина якобы побеждает в текущем конфликте
«Это невозможно».

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Как известно, на Западе если не большинство населения, то как минимум значительная его подверженная влиянию пропаганды часть свято верит в то, что Украина одерживает верх в текущем вооружённом конфликте с Россией. Почему «побеждающей» стороне нужно бесконечно давать всё новое и новое оружие, что происходит с предыдущими поставками оружия, зачем «побеждающей» стороне бесконечное финансирование, а также почему там не кончается, а только усиливается мобилизация — всё это вопросы, которыми обыватель не привык задаваться. Логически мыслить и сопоставить потенциалы противоборствующих сторон тоже готов далеко не каждый, поэтому западные средства массовой информации успешно паразитируют на человеческой лени и невежестве. Впрочем, с каждым днём таких граждан на Западе в силу нарастающих внутренних проблем становится всё меньше, и они активно начинают искать альтернативные источники информации, и одним из главных из них стал журналист Такер Карлсон, который освещает события под совсем иным углом.

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Сегодня, например, Карлсон опубликовал своё интервью с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который, как известно, придерживается реалистичных взглядов касательно текущего конфликта на Украине.

Карлсон озвучил Орбану звучащие в западных «масс медиа» тезисы о победах Киева, на что получил вполне ожидаемый комментарий венгерского премьера. По словам Орбана, эти заявления «не просто недопонимание [реалий конфликта], это ложь».

Орбан убеждён в том, что Украина не может выйти победительницей из этого конфликта, и чтобы это понять, не нужно быть великим военным аналитиком: достаточно лишь сопоставить факты, потенциалы и соотношение потерь. По мнению венгерского премьера, текущий конфликт является конфликтом на истощение, и Украина истощит свой потенциал гораздо раньше, чем Россия. Более того, Киев, как справедливо отметил Орбан, полностью зависит от западной поддержки: стоит только поставкам техники и финансов прекратиться, как всё в одночасье закончится поражением Украины.

«Необходимо публично признать тот факт, что ключ к решению конфликта — в ваших [США] руках. Если Соединённые Штаты захотят мира, то он будет достигнут на следующее утро. Потому что очевидно, что украинцы, несчастные украинцы, своими силами неконкурентоспособны в этом конфликте. Так что если не будет поставок оружия с Запада, в особенности из США, война окончена. Решение в ваших руках», — подытожил Орбан.

#россия #украина #политика #боевые действия #венгрия
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