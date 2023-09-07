Всё остальное — за чужие деньги. Вот такая независимость.

В результате боевых действий Украина как государство держится только за счёт западных финансовых вливаний: именно на западные деньги осуществляется финансирование всей государственной машины страны и в целом её поддержание на плаву в экономическом плане. Сегодня этот факт подтвердили в министерстве финансов Украины: как заявил глава ведомства Сергей Марченко, бюджет страны сегодня может покрывать только военные расходы, которые, и это ни для кого не секрет, значительно возросли.

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По словам Марченко, все налоги и сборы на Украине идут на поддержку военной машины. При этом «всё остальное» финансируется исключительно за счёт «партнёров» — средств, которые Украина получает с Запада.

О какой независимости в данной ситуации может идти речь, совершенно непонятно. Равно как непонятно и то, каким образом Украина будет отдавать набранные долги, которые, на минуточку, уже вплотную приблизились к 100 % от валового внутреннего продукта. При этом необходимо помнить, что в результате боевых действий на Украине уничтожена промышленность, а значительная её оставшаяся часть сосредоточена в городах, которые Россия зафиксировала в Конституции как свои территории. При этом существенная часть населения Украины выехала из страны в качестве беженцев или же ушла на линию боевого соприкосновения. Тем самым налогооблагаемая база в стране постоянно истощается, а расходы — растут, страна живёт полностью в долг. Нетрудно догадаться, то бесконечно в таком состоянии, учитывая масштабы конфликта и объём денег, которые он пожирает, существовать нельзя.