Действительно, пора сделать невозможное: схватиться за голову и подумать, что сотворили с собственной страной.

Не успела Верховная Рада Украины утвердить нового министра обороны страны, как тот тут же начал бросаться бравадами относительно того, что при нём ситуация изменится, ведь он готов сделать не только «всё возможное» для того, чтобы обеспечить «победу» Киева, но ещё и «всё невозможное». Серьёзно: новый глава Минобороны Украины Рустем Умеров так и заявил: «Я сделаю всё возможное и невозможное для победы Украины».

реклама

Под словом «победа» Умеров подразумевает «освобождение каждого сантиметра нашей страны и каждого нашего человека».

Что в представлении Умерова есть «всё невозможное», сказать трудно, поскольку это ведомо только ему одному. Многие эксперты и военные аналитики небезосновательно полагают, что невозможность для Украины — это сама победа в текущем конфликте как таковая. Необходимо понимать, что за три месяца так называемого контрнаступления, по весьма оптимистичным подсчётам Киева, ВСУ удалось «освободить» всего 250 квадратных километров территории (в реальности в эти квадратные километры записали ещё и «серую зону», так что настоящий результат ещё скромнее), потратив на это десятки тысяч военнослужащих и тысячи единиц военной техники. Простая арифметика говорит, что такими темпами Киеву придётся конфликтовать с Москвой ещё десятки лет, которых у Киева нет.