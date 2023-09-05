Десятки тысяч — личный состав, тысячи — военная техника, ноль — результатов.

Недальновидное заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что путь к дипломатии лежит через поле боя, ещё долго будет использоваться журналистами в качестве индикатора полного отрыва властей на Украине от реальности на этом самом поле боя. Вчера исполнилось ровно три месяца с момента начала «контрнаступления» ВСУ, ну а сегодня министр обороны России Сергей Шойгу поделился краткими его итогами.

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Итоги для Киева неутешительные. По данным Минобороны России, потери ВСУ за три месяца «контрнаступления» составили 66 тысяч человек личного состава (по всей видимости, речь идёт как о безвозвратных, так и о санитарных потерях в сумме) и свыше 7 600 единиц вооружений. За это время, добавил Шойгу, ВСУ не добились своих целей ни на одном из направлений наступления, а чтобы продемонстрировать хоть какие-то «победы», устраивают теракты в России.

Очень активно в рамках «контрнаступления» ВСУ применяют беспилотники — только сбитых из них за последний месяц свыше одной тысячи. Статистика перехвата крылатых ракет значительно скромнее: их за последний месяц было сбито всего 13 единиц. Это может свидетельствовать о двух вещах: либо запасов переданных с Запада крылатых ракет недостаточно для более интенсивного их применения, либо система ПВО пока не может перехватывать их все. Скорее всего, правда кроется в обоих вариантах сразу.