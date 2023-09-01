Итоги неубедительные. Да и Купянское направление постеснялись показать.

Когда так называемое контрнаступление ВСУ только готовилось, планы у украинского командования и его западных спонсоров были грандиозные: за первые же 24 часа прорвать оборону, обратить российские войска в бегство, затем по пустой территории перерезать сухопутный коридор в Крым, после чего выйти на границы Украины 1991 года. План — всем планам план, но, как оно всегда бывает при боевых действиях, не выдержал первого столкновения с действительностью: ВС РФ дали серьёзнейший отпор, линия боевого соприкосновения практически не изменилась, и по прошествии трёх месяцев сражения всё ещё ведутся в полосе обеспечения, не добравшись даже до первой линии реальной российской обороны — так называемой линии Суровикина.

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Скрывать реальность невозможно, а разгонять победные реляции на Украине, где потихоньку множатся пессимистические настроения, надо. Вот в Киеве и придумали заявить об «освобождении» 248,8 квадратных километров территории (ещё раз — за три месяца), показав их на карте салатовым цветом.

Как нетрудно заметить, в сравнении с территориями, окрашенными в красно-бордовый цвет, продвижение, учитывая, что оно и без того приукрашено, и реальное продвижение куда скромнее, неубедительное. Кроме того, на карте предусмотрительно не стали показывать Купянское направление, поскольку в таком случае пришлось бы говорить о потерях территорий. Не забываем о том, какие потери понесли ВСУ в рамках этого контрнаступления, факт полной зависимости Украины от поставок оружия с Запада, а также факт скорого начала осенней распутицы, и перспективы «контрнаступа» трудно назвать позитивными.