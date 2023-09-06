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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Минобороны Британии подтвердили уничтожение танка Challenger 2 на Украине
И об этом заявил не кто-то там, а новый глава ведомства.

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Вчера весь мир облетели кадры горящего британского танка Challenger 2 на Украине. Всего Лондон передал Киеву четырнадцать единиц данной тяжёлой бронетехники, и на сегодняшний день безупречная статистика Challenger 2, которой так гордился британский военно-промышленный комплекс, безвозвратно испорчена: впервые этот танк был уничтожен огнём противника в рамках боевых действий.

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Данное обстоятельство — это не просто сенсация для всего конфликта на Украине, но и повод для нового руководства британского оборонного ведомства задуматься о происходящем. Вот новый глава Минобороны Британии Грант Шаппс к этому процессу и приступил, и первым шагом стало признание: Шаппс подтвердил уничтожение как минимум одного Challenger 2 в боях на Украине.

И первые выводы из данной истории новый глава британского оборонного ведомства уже, по всей видимости, сделал: по словам Шаппса, Британия не намеревается передавать Киеву дополнительный танк взамен уничтоженного.

Согласно информации «с мест», Challenger 2 был уничтожен из ПТРК «Корнет». Свидетели случившегося заявляют, что хвалёный британский танк горел всю ночь и всё утро, в конечном счёте выгорев дотла.

#россия #украина #боевые действия #танки #великобритания #британия #challenger 2 #англия
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