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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Кадры сгоревшего дотла танка Challenger 2 ВСУ появились в Сети
Это тот же танк, который ранее горел. Теперь он догоревший.

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Сегодня произошло знаковое событие: танк Challenger 2, который британский военно-промышленный комплекс активно «пиарил» как чуть ли не единственный танк, который никогда не уничтожался огнём противника, испортил эту статистику. Боевая машина из числа переданных Британии в пользование ВСУ была подбита в районе Работино на Запорожском направлении.

Утром появились кадры горения Challenger 2, ну а вечером разведывательный дрон зафиксировал уже догоревший дотла тот же самый экземпляр британского танка. Рядом с «бросающим вызов» можно заметить ещё несколько уничтоженных единиц бронетехники ВСУ: две БМП-1 и один БТР M113.

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На Telegram-канале, авторы которого утверждают, что именно их подразделение подбило Challenger 2, уточняется, что танк был подбит ночью из ПТРК «Корнет». Горел танк долго — в течение всей ночи и всего утра.

Многие эксперты полагают, что сейчас ВСУ бросили в бой на Запорожском направлении свои последние резервы, которые, собственно, и были укомплектованы британскими «Челленджерами». Всего Лондон передал Киеву четырнадцать таких танков, что, конечно, никоим образом повлиять на итог боевых действий, учитывая их масштаб и интенсивность, не может.

#россия #украина #боевые действия #танки #великобритания #британия #англия #challenger 2
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