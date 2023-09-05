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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Первый пошёл: объятый пламенем подбитый британский танк Challenger 2 зафиксирован в районе Работино
Абрамсов ждут в гости.

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Формально британские танки Challenger 2 присутствуют на Украине ещё с начала текущего года: Британия, будучи одним из ключевых разжигателей текущего конфликта, вообще с большим удовольствием пересекает красные линии и первой начинает передавать всё более мощную и дальнобойную технику. На протяжении трёх месяцев так называемого контрнаступления ВСУ данные танки на линии боевого соприкосновения не присутствовали, но время от времени появлялись в Сети в боевом оснащении, тем самым намекая на скорое их появление непосредственно в бою.

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Что ж, дебют случился, и он сразу же начался с пусть и ожидаемых, но всё равно очень важных кадров: Challenger 2 зафиксирован в районе Работино в подбитом и горящем состоянии. То, что перед нами именно уничтоженный Challenger 2, можно заметить по специфическому силуэту танка.

На кадрах из первоисточника можно заметить предельно активные боевые действия и фактически устланную подбитой техникой территорию района их (боевых действий) ведения. Важно понимать, что Работино, в отличие от того, что заявляют представители Минобороны Украины, не захвачено ВСУ, а находится в так называемой серой зоне, то есть, в зоне обстрела с обеих сторон, которую невозможно удерживать.

Примечательно, что Британия характеризует свой танк Challenger 2 как неуязвимый, ведь за всё время участия в военных кампаниях он ни разу не был подбит. Впрочем, в Британии не уточняют, о каком уровне военных кампаний идёт речь, что против настоящего противника «Челленджеры» выступили в первые, и что первое же показательное выступление окончилось фиаско.

Вчера президент России Владимир Путин охарактеризовал «контрнаступление» ВСУ как «не пробуксовку, а провал», и вчера же глава МИД Украины заявил, что путь к дипломатии с РФ «лежит через поле боя». Главное — затем не отступать от своих заявлений и не оспаривать итоги боевых действий, ведь за язык господина Кулебу никто не тянул; вот совсем никто.

#россия #украина #боевые действия #танки #великобритания #британия #англия #challenger 2
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