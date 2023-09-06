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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Госсекретарь США увидел «хороший прогресс» в «контрнаступлении» ВСУ
Почему только его не видят даже в ВСУ — вопрос открытый.

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Так называемое контрнаступление ВСУ — это крайне загадочный процесс. На Украине скромно радуются переходу состоящего из трёх улиц села Работино в «серую зону», с трёх сторон обстреливающуюся ВС РФ, в России высшее руководство страны открыто называет «контрнаступ» провалом, ну а госсекретарь США Энтони Блинкен каким-то образом увидел в нём обнадёживающий «хороший прогресс». По крайней мере, именно такое словосочетание Блинкен применил относительно «контрнаступления» в ходе пресс-конференции в рамках своего необъявленного визита в Киев. Вместе с тем Блинкен подтвердил решимость Вашингтона продолжать оказывать Киеву всеобъемлющую помощь.

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Важно, впрочем, понимать, что глава Госдепа США делал эти заявления под камеры. Что на самом деле об итогах «контрнаступления» думают в американском истеблишменте и что Блинкен говорил своему украинскому коллеге Кулебе тет-а-тет, неясно, но в целом эти мысли можно прочитать в статьях в проправительственных американских газетах и статьях, регулярно критикующих ВСУ и отмечающих недостаток у украинских сил всех видов вооружений и средств поражения.

Отметим, что в Киеве недавно вышла крайне преувеличенная в плане заслуг ВСУ, но, тем не менее, весьма показательная карта, демонстрирующая итоги «контрнаступления» за три месяца. Всего вооружённым силам Украины удалось «освободить» (на самом деле перевести в «серую зону») около 250 кв. километров территории. На этом фоне многие иронично настроенные граждане Украины уже начали подсчитывать, сколько лет и десятилетий потребуется, чтобы такими темпами вернуться в «границы 1991 года». На самом деле, от иллюзий пора отказываться и возвращаться в реальный мир; ситуация в котором для Украины запредельно тяжёлая.

#украина #сша #политика #боевые действия
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