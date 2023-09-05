Здесь что-то комментировать — только портить.

Отказываясь признавать реальность, в Киеве продолжают изображать, будто «контрнаступ», для которого, судя по всему, уже задействовали последние резервы, сможет добиться хоть каких-то результатов. Спустя уже больше трёх месяцев с момента начала «контрнаступления» потери у ВСУ чудовищные, а результат — продолжающееся топтание на минных полях в полосе обеспечения и выдача перехода села из трёх улиц Работино в «серую зону» за большую победу.

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Поскольку информационное освещение текущих боевых действий для Киева гораздо важнее того, что там происходит на самом деле, сегодня стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал «указ», подразумевающий внесение «изменений» в территориальное устройство Крыма: на полуострове Киев намеревается создать военные и военно-гражданские администрации, «восстановить» публичную власть и подготовить почву для «деоккупации» полуострова.

Здесь что бы то ни было комментировать уже бессмысленно. Как позволил себе заявить глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, решаться всё будет на поле боя. Здесь главное быть последовательным и в будущем не оспаривать итогов того, что было зафиксировано на поле боя. Итоги для Киева уже неутешительные, и можно только спекулировать, что будет дальше.