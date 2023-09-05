Даже тезисы — и те повторяются за представителями Запада.

Чем должен заниматься министр иностранных дел государства? Правильно: дипломатией. Не дипломатией канонерок, особенно в отсутствие этих самых канонерок и без перспектив их получения, а именно реальной дипломатией — тяжёлой, кропотливой работой, основанной на понимании интересов других сторон и готовности идти на компромиссы, даже если внутри государства это воспримут негативно. Казалось бы, простая истина, но в Киеве её упорно не хотят понимать и продолжают, оказывая сопротивление полностью за чужой счёт, изображать из себя победителей в текущем конфликте с Россией.

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В частности, в рамках видеосвязи на совещании европейских послов в Вене министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что путь к дипломатии «лежит через поле боя». Кулеба отметил, что в Киеве не пойдут на замораживание конфликта, а мирное урегулирование возможно только в рамках так называемой формулы Зеленского, подразумевающей, по сути, безоговорочную капитуляцию России с выводом российских войск со всех территорий, которые Украина признаёт своими.

Здесь что бы то ни было ещё комментировать — это только портить. Главное потом не начинать оспаривать итоги этого «поля боя», потому что за язык никто ведь не тянул.