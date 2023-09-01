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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Буданов призвал перенести боевые действия на территорию России
Кирюш, ты вообще слышал, что президент Украины на этот счёт говорил, а?

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В Киеве на фоне очевидного уже даже западной прессе отсутствия успехов в рамках «контрнаступления» ВСУ, информация о чём неизбежно доходит и до украинского общества, ищут способы продолжать раздувать уровень поддержки текущих действий властей. Доходит даже до абсурда, а именно — до полного расхождения заявлений высшего политического руководства страны с заявлениями руководства военной разведки.

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Вообще, несогласованность действий — это чуть ли не бич нынешнего украинского руководства. Так, на днях президент Украины Владимир Зеленский, комментируя нежелание (на самом деле, конечно, не нежелание, а банальную невозможность) страны переносить боевые действия на территорию России, заявил, что страна не может себе этого позволить, потому что в таком случае останется без западной поддержки. Без которой, естественно, боевые действия окончатся быстрым поражением ВСУ, а государство без западных денег схлопнется за считанные дни — причём это не наши слова, это заявления небезызвестного «евродипломата» Жозепа Борреля.

И вот, будто бы не в курсе этих заявлений Зеленского, сегодня начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов призвал перенести боевые действия на Россию и «другие территории», на которых «находится их [РФ] влияние». По мнению Буданова, это позволит «растянуть» усилия ВС РФ, тем самым ослабив концентрацию сил непосредственно на лини боевого соприкосновения.

Здесь следует напомнить Буданову, что с российской точки зрения боевые действия по большей части и так идут на территории России. Также включим сюда каждодневные артиллерийские обстрелы прифронтовых регионов, а также террористические атаки с помощью беспилотников — и заявления Буданова не так уж далеки от истины. Разве что на ход боевых действий все эти «булавочные уколы» влияния не оказывают, имея целью исключительно генерацию «победных» заголовков в СМИ. Но, как мы знаем, громкие «победные» заголовки в СМИ и суровая реальность — это вещи в случае Украины диаметрально противоположные.

Наконец, по мнению Буданова, в российском политическом руководстве якобы «единицы» выступают за продолжение конфликта. Откуда взята эта информация, как она соотносится с постоянной эскалацией этого конфликта со стороны РФ вкупе со всё более жёсткими требованиями России для его окончания, известно, пожалуй, только Буданову.

#россия #украина #боевые действия #психиатрия
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