Речь идёт про международно признанные границы России, естественно.

В текущем конфликте с Россией Украина полностью и по всем параметрам зависит от Запада. Шаг влево, шаг вправо, неповиновение слову из-за океана — и поток денег, за счёт которых Украина функционирует как государство, а также поток оружия, за счёт которого Украина оказывает сопротивление российской армии, прекратится. Коллективный Запад выставил перед Киевом ряд условий, которым обязательно нужно соответствовать, чтобы финансирование продолжалось, и это не конспирология, а то, как можно интерпретировать слова президента Украины Владимира Зеленского, который он сегодня произнёс в интервью очередному изданию.

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Журналист телеканала «Рада» поинтересовался у Зеленского, почему Украина сражается на своей территории, а не пытается перенести бои на территорию России.

Естественно, сказать, что бои и так идут на территории России, Зеленский не может, поскольку речь идёт об общепризнанной территории РФ, поэтому ответил, что если Украина совершит перенос боевых действий на территорию России, то «есть большой риск, что в таком случае мы точно останемся одни».

Проще говоря, ситуация на Украине такая, что ради её поддержания в хоть каком-то равновесии политическое руководство страны вынуждено действовать так, как ему велят великие державы. И кроме печали и горечи эта трагедия ничего не вызывает и вызывать не должна.