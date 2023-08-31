Самолётов нужно много и быстро.

После того как Boeing и Airbus ушли с российского рынка, перед Россией как никогда остро встал вопрос о полном импортозамещении гражданского авиационного парка. Самолётов нужно производить много, очень много, причём работать не только на внутренний рынок, но и на внешний, тем самым возвращаться к советской модели, при которой чуть ли не каждый второй самолёт в мире был произведён в СССР. К счастью, процесс реального импортозамещения в гражданской авиации идёт уже несколько лет, и его результатами стал состоявшийся на днях опытный полёт первого полностью импортозамещённого среднемагистрального лайнера Sukhoi Superjet 100.

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Не менее, а, может, и более крупные надежды российской гражданской авиации возлагаются на самолёт МС-21. Данных лайнеров требуется много, и производить их надо оперативно. Под это дело сегодня на заседании Правительства России было объявлено о рассмотрении целого пакета мер для расширения производства МС-21. Об этом заявил председатель Правительства Михаил Мишустин.

По словам премьера, будут изменены правила предоставления субсидий из федерального бюджета, что позволит авиастроительным заводам получить дополнительно порядка двадцати миллиардов рублей на «техническое перевооружение».

Важно понимать, что МС-21 и Sukhoi Superjet 100 относятся к самому востребованному классу гражданских лайнеров, и являются прямыми конкурентами таких рабочих лошадок, как Airbus A320 и Boeing 737.