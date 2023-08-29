Одна из двух главных надежд российского гражданского авиапрома.

Когда в России эпохи 1990-х массово уничтожалась вся промышленность, потому что «кругом же друзья» и «проще же купить у друзей», никто почему-то не предполагал, что друзей кругом никогда не было, нет и никогда не будет. Государственные интересы и системообразующие отрасли производства уничтожались с такой скоростью, что на их восстановление теперь требуются не просто годы, а десятилетия. Тем не менее, процесс идёт, и одна из наиболее сильно пострадавших отраслей российской промышленности — гражданское авиастроение — потихоньку возрождается. В частности, сегодня о первом полёте опытного образца импортозамещённой версии пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100 сообщили в Минпромторге России.

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Как сообщается, в рамках испытательного полёта была подтверждена стабильная работа всех импортозамещённых систем (их всего порядка сорока наименований, и речь идёт не о замене европейских комплектующих на китайские, а именно о реальном импортозамещении), а также устойчивость самолёта и его управляемость. Полёт продолжался 54 минуты на высоте, не превышавшей трёх километров, и на скоростях не выше 343 км/ч.

Первый опытный полёт совершался с франко-российскими двигателями SaM146, однако второй опытный образец лайнера уже оснащён российскими современными двигателями ПД-8. Скоро «Суперджет» с главными элементами импортозамещения приступит к испытаниям.

Напомним, что «Суперджет» — это один из двух среднемагистральных отечественных лайнеров (второй — МС-21), на которые возлагаются большие надежды гражданской авиации после того, как Boeing и Airbus, поджав хвост, ушли с российского рынка.