Интересно, что же тогда, в представлении Борреля, представляет собой Евросоюз? А, ну да: цветущий сад посреди джунглей.

Когда российские, да и в целом мировые журналисты и политологи недоумевают, пытаясь разобраться в логике, которой коллективный Запад руководствуется в отношении своих действий против России, заявляя об их нелогичности, контрпродуктивности и уроне, который в первую (и последнюю) очередь несёт сам экономический агрессор, на самом деле, удивляться здесь нечему. Представления Запада о России наотрез отказываются обновляться и формируются, исходя из «золотого» для Запада периода российской истории: эпохи 1990-х. Именно тогда в США стали говорить о России как о «бензоколонке, изображающей из себя страну», и впоследствии данный тезис без оглядки на меняющиеся реалии стали перенимать и другие неоконсервативные американские и европейские политики.

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Вот и сегодня, отказываясь признавать изменившуюся действительность, данный тезис повторил глава Евродипломатии Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Pais. В нём Боррель заявил, что Россия — это «экономический карлик, похожий на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба». Реальным геополитическим игроком-конкурентом Западу Боррель назвал Китай.

Очевидно, что свои заявления Боррель подкрепляет статистикой номинального ВВП, определяющегося переводом стоимости всех произведённых в стране товаров и оказанных услуг в доллары США по официальному курсу. Вот только есть одна маленькая деталь: более подкованные экономисты, во-первых, всегда уточняют, что ВВП не отражает реальную экономическую мощь государства, поскольку зачастую раздувается за счёт финансовых пузырей и избыточной сферы услуг, и предпочитают считать такие реальные показатели, как потребление электроэнергии и топлива, а во-вторых, если и учитывают ВВП, то только по паритету покупательной способности. Недавно, кстати, Всемирный банк по статистике ВВП по паритету покупательной способности поставил «заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба» на пятое место в мире, тем самым превзойдя Германию и уступив разве что США, Китаю, Индии и Японии.

Отдельно следует отметить уровень промышленного военного производства в России, достигнуть которого даже весь коллективный Запад в совокупности не в состоянии. Никто не скрывает, что Украина уже израсходовала почти все запасы 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые были в наличии у Запада, из-за чего теперь США передают Киеву кассетные артиллерийские боеприпасы. Нарастить производство артиллерийских снарядов до уровня, который позволил бы Украине покрыть хотя бы текущие расходы, в США рассчитывают не раньше, чем к 2028 году. В РФ тем временем производство оружия за полтора года увеличилось в разы, десятки и сотни раз в зависимости от номенклатуры.