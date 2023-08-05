То есть по показателю, хотя бы минимально имеющему значение.

То, что беспрецедентный санкционный удар коллективного Запада по России хоть и оставил на российской экономике синяк, но в целом мало на что повлиял, стало очевидно практически спустя месяц после их «наложения»: когда первичная паника сошла на нет, и экономика в целом продолжила работать как и прежде. Устойчивость российской экономики к санкциям регулярно отмечают даже в западных ангажированных изданиях, и вот, Всемирный банк по своим подсчётам вписал РФ в топ-5 экономик мира по паритету покупательной способности (ППС).

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Согласно статистике Всемирного банка, по состоянию на конец 2022 года валовый внутренний продукт России по паритету покупательной способности составил 5,32 триллиона долларов, обгоняя Германию с 5,3 триллиона долларов. Уступает Россия разве что Китаю с 30,3 триллионами, США с 25,4 триллионами, Индии с 11,8 триллионами и Японии с 5,7 триллионами.

Паритет покупательной способности (ППС) считается более справедливым способом подсчёта валового внутреннего продукта государств, чем номинальный ВВП, получаемый прямой конвертацией стоимости всех произведённых в стране продуктов в доллары США, поскольку отражает непосредственно покупательные способности национальных валют относительно продающихся в местной рознице товаров. Условно говоря, если в США недельная продуктовая корзина стоит, допустим, 300 долларов, а в России 3000 рублей, то считается, что валютный курс по ППС составляет 10 рублей. Примерно так и рассчитывается ВВП по ППС, разве что соотношения другие (мы выбрали такое для наглядности и простоты подсчёта).

В этом году российской экономике прогнозируется пусть и небольшой, но всё же рост, а это значит, что ВВП по ППС также увеличится. В целом же необходимо понимать, что ВВП слабо отражает экономическую реальность, особенно когда речь идёт о так называемых постиндустриальных экономиках, ВВП которых искусственно раздут многочисленными финансовые операциями и сферой услуг, по итогу деятельности которых не создаётся ничего материального и имеющего первоочередную важность для социума и государства в целом.