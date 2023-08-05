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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Всемирный банк: Россия — пятая экономика мира по паритету покупательной способности
То есть по показателю, хотя бы минимально имеющему значение.

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То, что беспрецедентный санкционный удар коллективного Запада по России хоть и оставил на российской экономике синяк, но в целом мало на что повлиял, стало очевидно практически спустя месяц после их «наложения»: когда первичная паника сошла на нет, и экономика в целом продолжила работать как и прежде. Устойчивость российской экономики к санкциям регулярно отмечают даже в западных ангажированных изданиях, и вот, Всемирный банк по своим подсчётам вписал РФ в топ-5 экономик мира по паритету покупательной способности (ППС).

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Согласно статистике Всемирного банка, по состоянию на конец 2022 года валовый внутренний продукт России по паритету покупательной способности составил 5,32 триллиона долларов, обгоняя Германию с 5,3 триллиона долларов. Уступает Россия разве что Китаю с 30,3 триллионами, США с 25,4 триллионами, Индии с 11,8 триллионами и Японии с 5,7 триллионами.

Паритет покупательной способности (ППС) считается более справедливым способом подсчёта валового внутреннего продукта государств, чем номинальный ВВП, получаемый прямой конвертацией стоимости всех произведённых в стране продуктов в доллары США, поскольку отражает непосредственно покупательные способности национальных валют относительно продающихся в местной рознице товаров. Условно говоря, если в США недельная продуктовая корзина стоит, допустим, 300 долларов, а в России 3000 рублей, то считается, что валютный курс по ППС составляет 10 рублей. Примерно так и рассчитывается ВВП по ППС, разве что соотношения другие (мы выбрали такое для наглядности и простоты подсчёта).

В этом году российской экономике прогнозируется пусть и небольшой, но всё же рост, а это значит, что ВВП по ППС также увеличится. В целом же необходимо понимать, что ВВП слабо отражает экономическую реальность, особенно когда речь идёт о так называемых постиндустриальных экономиках, ВВП которых искусственно раздут многочисленными финансовые операциями и сферой услуг, по итогу деятельности которых не создаётся ничего материального и имеющего первоочередную важность для социума и государства в целом.

#россия #санкции #экономика
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Сейчас обсуждают

REY_B_
19:40
У меня вот на 7900ХТ не пищат. Не по отзывам, а по факту. И для сравнения, про НВидиа пишут, что дросселя там пищат почти у каждого.
GeForce RTX 4060 обошла Radeon RX 7600 на 28% в играх с трассировкой лучей
MinerETh
19:39
В последних поколениях то же самое. Он тебе это и хотел донести.
GeForce RTX 4060 обошла Radeon RX 7600 на 28% в играх с трассировкой лучей
FelsheR-BAN100908
19:38
Мне тебя очень жаль. Это были лаги))
GeForce RTX 4060 обошла Radeon RX 7600 на 28% в играх с трассировкой лучей
Евгений Сом
19:38
т.е. ты хочешь сказать что если у тебя в игре будет 40 фпс (а в шутеры с таким играть нереально) то ты откажешься от 60-ти? (с которыми уже играть можно). Вот например наглядное сравнение 30 с 60 кот...
GeForce RTX 4060 обошла Radeon RX 7600 на 28% в играх с трассировкой лучей
MinerETh
19:37
У меня вторая карта 7900хт, выглядит убого, я её всё равно не включаю. Это аналогия к твоей писанине.
GeForce RTX 4060 обошла Radeon RX 7600 на 28% в играх с трассировкой лучей
Дмитрий Малинин
19:37
Сравнение идёт последних поколений -зачем мне сравнение 11700 и 5600? У меня 7000 от АМД у интела 13 поколение-про инх и идёт речь
GeForce RTX 4060 обошла Radeon RX 7600 на 28% в играх с трассировкой лучей
glavhyilo
19:36
экономику России,ничего не берёт
Всемирный банк: Россия — пятая экономика мира по паритету покупательной способности
FelsheR-BAN100908
19:35
Мне неинтересен урок истории про радеоны и прочие рудименты. ХотьCyrix не вспомнил. На том спасибо.)
GeForce RTX 4060 обошла Radeon RX 7600 на 28% в играх с трассировкой лучей
REY_B_
19:34
Тогда по Вашему телик уделает видяху. - Кидаешь 24 ФПС, и он выдаёт 120. На телике ещё плавнее! По факту, киношные 24ФПС на глаз мало кто заметит. Там расчёт вообще на огромный экран, который гораз...
GeForce RTX 4060 обошла Radeon RX 7600 на 28% в играх с трассировкой лучей
Дмитрий Малинин
19:34
Раз спросил значит интересует иначе зачем бы я спрашивал?
GeForce RTX 4060 обошла Radeon RX 7600 на 28% в играх с трассировкой лучей
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