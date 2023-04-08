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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Западная пресса признаёт, что российский ВПК работает на полную мощность, несмотря на санкции
Почему санкции должны были повлиять на исторически самую импортозамещённую отрасль российской промышленности, понятно только западным горе-политикам.
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Российский военно-промышленный комплекс сейчас по большей части работает в три смены и без выходных. Об этом заявляли и представители конкретных заводов, и первый зампред Военно-промышленной комиссии России Дмитрий Медведев. Осознавать, что сокрушить российскую «оборонку» санкциями не удалось, и что сейчас оборонные заводы работают на полную мощность, впоследствии потихоньку начали и в западной прессе. В частности, вчера вечером издание Army Recognition опубликовало статью, в которой отметило, что российские военные предприятия загружены работой несмотря на все попытки Запада «удушить» их с экономической точки зрения.

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Так, в статье отмечается, что в России не просто на полную мощность работают военные заводы, но и происходит расширение этих самых производственных мощностей, дабы обеспечить потребности войск в ходе специальной военной операции на Украине. Дополнительно авторы публикации отмечают, что российские официальные лица активно посещают оборонные предприятия и публикуют видеоролики, тем самым участвуя в информационном противостоянии и демонстрируя, что данный сектор промышленности санкциями затронут не был.

Издание подытожило, что российский ВПК продемонстрировал устойчивость и способность адаптироваться к меняющимся условиям, а продолжающийся выпуск нового и модернизация имеющегося вооружения является сигналом о том, что Россия полна решимости поддерживать и развивать свои оборонные возможности.

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Вообще, не вполне понятно, почему военно-промышленный комплекс, который исторически является самым импортозамещённым в российской промышленности, должен был пострадать от западных санкций. Здесь уж либо у западных политиков полностью дисфункциональная система разведки и промышленного шпионажа, либо кто-то слишком много на себя взял. Либо и то, и другое.

#россия #экономика #промышленность #военно-промышленный комплекс #оборонно-промышленный комплекс #военная промышленность
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