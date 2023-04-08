Почему санкции должны были повлиять на исторически самую импортозамещённую отрасль российской промышленности, понятно только западным горе-политикам.

Российский военно-промышленный комплекс сейчас по большей части работает в три смены и без выходных. Об этом заявляли и представители конкретных заводов, и первый зампред Военно-промышленной комиссии России Дмитрий Медведев. Осознавать, что сокрушить российскую «оборонку» санкциями не удалось, и что сейчас оборонные заводы работают на полную мощность, впоследствии потихоньку начали и в западной прессе. В частности, вчера вечером издание Army Recognition опубликовало статью, в которой отметило, что российские военные предприятия загружены работой несмотря на все попытки Запада «удушить» их с экономической точки зрения.

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Так, в статье отмечается, что в России не просто на полную мощность работают военные заводы, но и происходит расширение этих самых производственных мощностей, дабы обеспечить потребности войск в ходе специальной военной операции на Украине. Дополнительно авторы публикации отмечают, что российские официальные лица активно посещают оборонные предприятия и публикуют видеоролики, тем самым участвуя в информационном противостоянии и демонстрируя, что данный сектор промышленности санкциями затронут не был.

Издание подытожило, что российский ВПК продемонстрировал устойчивость и способность адаптироваться к меняющимся условиям, а продолжающийся выпуск нового и модернизация имеющегося вооружения является сигналом о том, что Россия полна решимости поддерживать и развивать свои оборонные возможности.

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Вообще, не вполне понятно, почему военно-промышленный комплекс, который исторически является самым импортозамещённым в российской промышленности, должен был пострадать от западных санкций. Здесь уж либо у западных политиков полностью дисфункциональная система разведки и промышленного шпионажа, либо кто-то слишком много на себя взял. Либо и то, и другое.