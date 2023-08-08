Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Британия ввела против Ирана санкции, обвинив Тегеран в военной помощи Москве
А не пора ли всему миру ввести против коллективного Запада санкции за военную помощь Киеву?

реклама

Не секрет, что коллективный Запад свято верит в то, что Иран оказывает России военную помощь в её специальной военной операции, отправляя, в частности, ударные беспилотники «Герань-2». Тегеран уже устал опровергать эти заявления, отмечая, что никаких поставок военной техники в Россию не осуществляет, но наиболее зарвавшимся западным странам важно только то, во что они сами верят. Вот и сегодня Великобритания ввела дополнительные антироссийские санкции, включив в санкционный список в том числе иранских физических и юридических лиц, которых в Лондоне считают причастными к передаче военной техники в пользу России.

реклама

Смысл санкций стандартен: попавшие в «рестрикционные» списки физические и юридические лица не смогут посещать Британию и каким бы то ни было образом заниматься бизнесом в этом государстве.

Есть у данных рестрикций и другой смысл — демонстративный. Он призван показать, что коллективному Западу оказывать бесконечную помощь Украине, и не важно, под каким предлогом (в данном случае поддержку оправдывают статусом Украины как якобы «жертвы агрессии»), можно, а остальным помогать России как «агрессору» нельзя.

Возможно, всему остальному миру пора начинать играть с Западом по его же правилам: вводить санкции, запрещать поставки ключевых товаров и технологий, без которых уровень жизни в западных странах резко рухнет, и приговаривать при этом, что это им в назидание за подливание масла в огонь конфликта на Украине. Впрочем, заниматься подобными вещами представители незападных стран не станут, иначе велик шанс навредить самим себе больше, чем объектам санкционного давления, после чего попасть в статьи о колоссальных потерях от утраты громадных и (пока) платёжеспособных рынков сбыта.

#россия #украина #политика #санкции #боевые действия #великобритания #иран #британия #англия
рекомендации
4070 ASUS очень дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ВС РФ продолжили методичное наступление на Купянском направлении
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Российским Ка-52 на Украине будут противостоять машины спецназа Supacat HMT с ракетами ASRAAM
28
Россия применяет новое поколение РСЗО в спецоперации – что представляет собой "Торнадо-С"
11
Как в России воспримут изоляцию российского интернета от глобальной мировой сети
80
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
254
На фоне амбиций Китая построить 500 самолетов J-20 к 2035 г. Индия изучает возможность покупки Су-75
3
РМГ "Занос-1" - самый универсальный одноразовый гранатомёт в мире
5
В сеть попал план Украины по восстановлению контроля над Крымом — он был создан задолго до СВО
10
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Дистрибутив Linux для игр
79
Не все видеокарты одинаково полезны - Radeon RX 5600 XT vs Radeon RX 5600 XT
11
Итоги гоночного уик-энда 5-6 августа
+

Сейчас обсуждают

Денис Бобровский
17:31
И что мы ещё ждём-с правительство РОССИИ???🧐😡
The Times: Великобритания непублично передала Украине высокоточные ракеты AIM-132 ASRAAM
Игорь Гурьянов
17:12
Если неиспользовать файл подкачки то 32 может и маловато быть
Увеличил объём ОЗУ со 128 ГБ до 192 ГБ в домашнем компьютере - нюансы апгрейда
kemiisto
17:12
Так а где тесты в твоих сценариях использования? Прибавка в LinX в 16% - это, всё, конечно, хорошо, но... Или это всё просто "живём один раз"?
Увеличил объём ОЗУ со 128 ГБ до 192 ГБ в домашнем компьютере - нюансы апгрейда
Игорь Гурьянов
17:11
Это сейчас 1$, а по факту 0.025xch что около 9 манет в год, и сейчас они 30$ и если хотяб до 1000 подлетят то 9000$ никогда лишними не бываю, тем более сейчас фармят те кто уже закупился как говорится...
Увеличил объём ОЗУ со 128 ГБ до 192 ГБ в домашнем компьютере - нюансы апгрейда
OgoGoLog
17:10
Я не понимаю, вы из этих баксов и евро одежду шьёте? Чего вы разнылись то? Если дело в электронике, то подавляющее её большинство за юани покупается, а они выросли меньше, чем бакс или евро.
Индия и Китая не хотят покупать уголь из РФ – Австралия обрушила цены, а рубль тестирует новое дно
Артём Николаев
17:01
В чём смысл? $1 в день со 100 ТБ и горы сопутствующего железа? Которые продолжают падать. А если веришь в рост курса, проще купить монет и сидеть на попе ровно. Актуально только на ворованном железе и...
Увеличил объём ОЗУ со 128 ГБ до 192 ГБ в домашнем компьютере - нюансы апгрейда
Omon-Ra
17:00
сижу давно на зеленых. сейчас понял, что очень хочу красных. но мой кошелёк слишком тонок, чтобы заменить 3080/10 на что-то...
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
Артём Николаев
16:56
Core i3-7100
Intel готовит новый гиперпень под названием Intel 300 — два P ядра с базовой частотой 3,9 ГГц
fynjy_2005
16:55
ну 4060(ти) получились правальными. Но ткакими провальными оказалисть 4070(ти), когда за те же деньги 4070 не может конкурировать даже с 3080 10 Гб (проигрыш растете с разрешением, в РТ тоже провал от...
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
fynjy_2005
16:45
По RTX в статье есть как раз тоже самое - за пять лдет мы еме пару игр, где от RTX есть заметный толк, причем если внимательно смотреть качество картинки в Киберпанке, очевидно, что на реализация тене...
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем