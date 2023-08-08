А не пора ли всему миру ввести против коллективного Запада санкции за военную помощь Киеву?

Не секрет, что коллективный Запад свято верит в то, что Иран оказывает России военную помощь в её специальной военной операции, отправляя, в частности, ударные беспилотники «Герань-2». Тегеран уже устал опровергать эти заявления, отмечая, что никаких поставок военной техники в Россию не осуществляет, но наиболее зарвавшимся западным странам важно только то, во что они сами верят. Вот и сегодня Великобритания ввела дополнительные антироссийские санкции, включив в санкционный список в том числе иранских физических и юридических лиц, которых в Лондоне считают причастными к передаче военной техники в пользу России.

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Смысл санкций стандартен: попавшие в «рестрикционные» списки физические и юридические лица не смогут посещать Британию и каким бы то ни было образом заниматься бизнесом в этом государстве.

Есть у данных рестрикций и другой смысл — демонстративный. Он призван показать, что коллективному Западу оказывать бесконечную помощь Украине, и не важно, под каким предлогом (в данном случае поддержку оправдывают статусом Украины как якобы «жертвы агрессии»), можно, а остальным помогать России как «агрессору» нельзя.

Возможно, всему остальному миру пора начинать играть с Западом по его же правилам: вводить санкции, запрещать поставки ключевых товаров и технологий, без которых уровень жизни в западных странах резко рухнет, и приговаривать при этом, что это им в назидание за подливание масла в огонь конфликта на Украине. Впрочем, заниматься подобными вещами представители незападных стран не станут, иначе велик шанс навредить самим себе больше, чем объектам санкционного давления, после чего попасть в статьи о колоссальных потерях от утраты громадных и (пока) платёжеспособных рынков сбыта.