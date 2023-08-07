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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Financial Times: европейские компании потеряли 100 млрд евро из-за ухода из России
И это только прямых убытков. Здесь остаётся только поаплодировать «прозорливости» европейских властей.

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Когда европейские концерны и компании со скоростью урагана заходили на российский рынок в 1990-е годы, то есть во времена, когда российская экономика натурально, а не фигурально, лежала в руинах, некоторые наиболее разумные и прозорливые из них несли в России убытки, которые компенсировали на других рынках, лишь бы сохранить своё присутствие в РФ. Данный расчёт впоследствии оправдался: российский рынок разросся до гигантских масштабов, и западные компании зарабатывали на нём баснословные деньги. Десятилетия кропотливой работы пошли прахом, когда Евросоюз заставил свои компании уйти с российского рынка под предлогом «санкций» и необходимости «наказать» Россию за начало ею специальной военной операции на Украине.

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На что был расчёт, учитывая полный отрыв европейских властей от реальности, сказать практически невозможно, но если истерический «исход» европейского бизнеса из России к чему-то и привёл, то в основном к убыткам для вынужденных покинуть российский рынок компаний. По подсчётам Financial Times (FT), только прямые убытки европейских компаний с конца февраля 2022 года перевалили за 100 миллиардов евро.

Как поясняет FT, тяжелейший удар приняли нефтегазовая сфера, в частности, группы компаний BP, Shell и TotalEnergies, банковские, инвестиционные и страховые компании, автопром и промышленность в целом, а также коммунальная сфера. Поскольку наибольший уровень проникновения на российском рынке из числа европейских составляли британские, немецкие и французские компании, то и наибольший удар приняли на себя именно они. Так, потери британских компаний оцениваются более чем в 30 млрд евро, немецких и французских — по 20 с лишним млрд евро.

Отметим, что в расчётах указаны только прямые финансовые потери. Косвенные потери, в числе которых репутационные (ушедшие с российского рынка западные компании теперь очень многими рассматриваются как ненадёжные партнёры), а также связанные с повышением цен на энергоресурсы и усложнившуюся в результате развязанной Западом санкционной войны логистику, в материале FT не упоминаются.

Возможно ли восстановление ситуации — большой вопрос. Многим европейским компаниям, продукцию которых за эти полтора года удалось заместить, путь на российский рынок теперь заказан даже в том случае, если завтра вдруг санкции в результате переговоров будут сняты. Как итог, потерян крупный рынок, заменить который нечем. Большинство, впрочем, несмотря ни на что продолжают работать в России; кто напрямую, кто через «фирмы-прокладки», рассчитывая, что в перспективе ситуация стабилизируется.

#россия #политика #санкции #экономика #евросоюз
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