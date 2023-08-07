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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Иран ещё раз опроверг заявления о поставках России ударных беспилотников
Да поняли мы уже, что Иран к «Гераням-2» отношения не имеет. Попробуйте теперь разубедить остальных.

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Ударные беспилотники (дроны) «Герань-2» стали одним из тех видов вооружения, которые реально, а не на бумаге изменили ход всего конфликта на Украине. С помощью этих «цветочков» уничтожаются арсеналы с вооружениями, объекты энергосистемы, портовая инфраструктура, укреплённые позиции непосредственно на линии боевого соприкосновения. В общем, сфера применения дронов весьма широка.

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Визуальное сходство «Гераней-2» с иранскими дронами Shahed-136 у многих вызвало мысль о том, что Россия применяет перемаркированные иранские дроны. Информацию подхватила сначала западная, затем и украинская пропаганда, и теперь практически бесполезно переубеждать их аудитории в том, что Иран к «Гераням» если и имеет отношение, то крайне опосредованное.

В самом Иране уже устали опровергать «вбросы» о предоставлении России ударных вооружений, и сегодня министр иностранных дел Исламской республики Амир Хосейн Абдоллахиян в очередной раз заявил, что Иран никогда не поставлял России беспилотники или любой другое оружие. В поставках вооружений глава иранского МИД обвинил как раз-таки западные страны, заявив, что именно эти действия приводят к затягиванию конфликта и продолжению разрушений на Украине.

Происхождение «Гераней-2», впрочем, остаётся загадкой. Наиболее логичное объяснение — это выпуск данных дронов по иранской лицензии. В таком случае и представители иранской власти формально не врут, и фактическую помощь РФ оказывают.

#россия #украина #боевые действия #иран #"герань-2"
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