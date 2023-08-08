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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Дрон-камикадзе «Ланцет» поразил самоходную артиллерию ВСУ, вызвав в ней мощную детонацию боекомплекта — видео
С «Ланцетами» шутки плохи.

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На текущем этапе специальной военной операции не проходит уже ни дня без многочисленных кадров работы дронов-камикадзе «Ланцет», эффективность которых столь высока, что была даже отдельно отмечена президентом на его встрече с руководителем госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. В основном кадры работы «Ланцетов» появляются в Сети в тематических «пабликах» в социальных сетях с подачи непосредственно участников специальной операции, но иногда соответствующими кадрами делится и непосредственно Минобороны России. Сегодня — как раз тот нечастый случай.

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Целью «Ланцета» стала самоходная артиллерийская установка (САУ) вооружённых сил Украины, установленная в замаскированной огневой позиции на Южно-Донецком направлении. В результате попадания «Ланцета» у САУ, что называется, никаких шансов нет: подрыв дрона-камикадзе вызывает вторичную детонацию боекомплекта в самой установке, после чего она красочно взрывается.

Отметим, что только зафиксированных на видео случаев удачного использования дронов-камикадзе «Ланцет» насчитывается уже свыше пятисот. Большая часть кадров из различных соображений, из которых безопасность отнюдь не на последнем месте, в Сеть попросту не попадают.

С момента начала спецоперации производство «Ланцетов» было увеличено в пятьдесят раз — естественно, по причине «низкого старта». Масштабы выпуска этих дронов-камикадзе постоянно наращиваются, но вчера Путин на встрече с Чемезовым поручил «Ростеху» дополнительно нарастить их производство. Оно и понятно: «Ланцет» показал себя как незаменимое в текущем конфликте средство поражения, и их на линии боевого соприкосновения нужно столько, чтобы бить ими по любой даже минимально подозрительной цели.

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